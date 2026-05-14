Grand tirage du printemps! Big Spring raffle!

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About this raffle
Chaque coupon de tirage vous donne la chance de gagner l'un des trois prix suivants:
-Une passe familiale de 4 jours pour le Brome Fair - valeur de $150
-Un panier cadeau de produit locaux - valeur de $100
-Un ensemble de vêtement BTS personnalisé - valeur de $75
Plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner ; )
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Each raffle ticket gives you the chance to win one of the following:
-One 4-day Family pass to the Brome Fair - value of $150
-One local producer’s gift basket - value of $100
-One personalised BTS merch kit - value of $75
The more tickets you buy, the better your chances of winning ; )
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