GRANDE course des enfants de Montréal

Invitez vos tout-petits à s'amuser sur un parcours de 500 mètres à réaliser le plus grand nombre de fois en 15 minutes! (Taxes incluses dans le prix)
Invitez vos enfants à tester leur persévérance et leur endurance en réalisant le plus grand nombre de boucles de 1 km en une heure! (Taxes incluses dans le prix)
À votre tour de tester votre persévérance, votre vitesse ou votre endurance en réalisant le plus grand nombre de boucles de 1 km en une heure! (Taxes incluses dans le prix)
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!