GRANDE course des enfants de Montréal

3400 Boul des Trinitaires

Montréal, QC H4E 4J3, Canada

L'Enduro Mini (3-5 ans)
$30

Invitez vos tout-petits à s'amuser sur un parcours de 500 mètres à réaliser le plus grand nombre de fois en 15 minutes! (Taxes incluses dans le prix)

L'Enduro (6 à 17 ans)
$40

Invitez vos enfants à tester leur persévérance et leur endurance en réalisant le plus grand nombre de boucles de 1 km en une heure! (Taxes incluses dans le prix)

L'Enduro Adultes (18 ans et +)
$40

À votre tour de tester votre persévérance, votre vitesse ou votre endurance en réalisant le plus grand nombre de boucles de 1 km en une heure! (Taxes incluses dans le prix)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!