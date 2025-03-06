Grande Loterie 2025

Numéro de licence : L-01607 Un seul tirage prévu le 23 mai 2025, à 15h30 Réclamation des prix à adresser avant le 31/08/2025 - 17h00 à : École Sainte-Famille 10 425 boulevard Guillaume-Couture G6V 9R6, Lévis, QC, Canada
Numéro de licence : L-01607 Un seul tirage prévu le 23 mai 2025, à 15h30 Réclamation des prix à adresser avant le 31/08/2025 - 17h00 à : École Sainte-Famille 10 425 boulevard Guillaume-Couture G6V 9R6, Lévis, QC, Canada
Two chances to win
$10
Numéro de licence : L-01607 Un seul tirage prévu le 23 mai 2025, à 15h30 Réclamation des prix à adresser avant le 31/08/2025 - 17h00 à : École Sainte-Famille 10 425 boulevard Guillaume-Couture G6V 9R6, Lévis, QC, Canada
Numéro de licence : L-01607 Un seul tirage prévu le 23 mai 2025, à 15h30 Réclamation des prix à adresser avant le 31/08/2025 - 17h00 à : École Sainte-Famille 10 425 boulevard Guillaume-Couture G6V 9R6, Lévis, QC, Canada
TWELVE (12) chances to win
$100
This is a group ticket, it includes 12 tickets
Numéro de licence : L-01607 Un seul tirage prévu le 23 mai 2025, à 15h30 Réclamation des prix à adresser avant le 31/08/2025 - 17h00 à : École Sainte-Famille 10 425 boulevard Guillaume-Couture G6V 9R6, Lévis, QC, Canada
Numéro de licence : L-01607 Un seul tirage prévu le 23 mai 2025, à 15h30 Réclamation des prix à adresser avant le 31/08/2025 - 17h00 à : École Sainte-Famille 10 425 boulevard Guillaume-Couture G6V 9R6, Lévis, QC, Canada
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!