Grandeur Nature Le Phoenix

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Grandeur Nature Le Phoenix

About this event

Grandeur Nature Phoenix - Saison 2026 - De foi et de cendre

940 Chem. de la Carrière

Brownsburg, QC J8G 1K6, Canada

Admission générale
$60

SVP avoir votre ticket en main / sur votre cell au terrain

Admission étudiante
$50

Carte étudiante à présenter rendu au terrain - SVP avoir votre ticket en main / sur votre cell au terrain

Admission pour enfants (8 à 11 ans)
Free
Admission générale (invité passe de saison, première fois)
$25

Billet réservé aux personnes invitées par un détenteur de la passe de saison et dont c'est la première présence au Grandeur Nature Le Phoenix. L'accès sera refusée à toutes les autres personnes possédant ce billet et n'étant pas invité ET à leur première partie. Vous devez vous présenter avec la personne qui vous invite pour récupérer votre bracelet.

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