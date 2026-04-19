Grandeur Nature Phoenix - Saison 2026 - De foi et de cendre

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SVP avoir votre ticket en main / sur votre cell au terrain
Carte étudiante à présenter rendu au terrain - SVP avoir votre ticket en main / sur votre cell au terrain
Billet réservé aux personnes invitées par un détenteur de la passe de saison et dont c'est la première présence au Grandeur Nature Le Phoenix. L'accès sera refusée à toutes les autres personnes possédant ce billet et n'étant pas invité ET à leur première partie. Vous devez vous présenter avec la personne qui vous invite pour récupérer votre bracelet.
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