Granting Wishes Sponsorship

43645 Industrial Way

Chilliwack, BC V2R 4L2, Canada

Diamond Sponsor item
Diamond Sponsor
$5,000

4 tickets to the event | Social Media Highlight on CHF Instagram | Donor recognition on CHF website | Company logo on slideshow | Optional first year donation towards Club 500 (A group of annual donors who pledge a minimum $1000 donation annually over 5 years to CHF)

Gold Sponsor item
Gold Sponsor
$2,500

2 tickets to the event | Social media highlight on CHF Instagram | Company logo on slideshow | Specific item acknowledgement (entertainment, food, etc.)

Silver Sponsor item
Silver Sponsor
$1,000

Company logo on slideshow | Specific item acknowledgement (floral arrangements, coffee & tea service, etc.)

Bronze Sponsor item
Bronze Sponsor
$500

Company logo on slideshow

