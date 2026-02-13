Musée Photographie Desjardins

Offered by

Musée Photographie Desjardins

<span>Groupe affaires et Team Building</span>

Studio photo et chambre noire item
Studio photo et chambre noire
$30

Price per person.


60-minute activity. Photography sessions in the studio. Exploration of different cameras and development in the darkroom.

Visite guidée exposition en cours item
Visite guidée exposition en cours
$10

Prix par personne. 60 minutes.


Visite guidée et interaction des expositions en cours. (exclus l'exposition permanente d'appareils photos)

Visite guidée histoire de la photographie item
Visite guidée histoire de la photographie
$15

Prix par personne. 90 minutes


Visite guidée et interaction sur l'histoire de la photographie de la collection permanente d'appareils photos.

L'envers du décor item
L'envers du décor
$10

Prix par personne. 45 minutes


Visite guidée des réserves du Musée. Voyez l'impressionnante quantité d'appareils et de photographies détenues par le Musée.

Cours de photo item
Cours de photo
$15

Prix par personne. 45 minutes


Initiation à la photographie et exploration des différents appareils.

Conférence sur la photographie item
Conférence sur la photographie
$15

Prix par personne. 60 minutes.


Plusieurs sujets de conférences disponibles en lien avec la photographie. Possibilité de faire l'activité dans vos locaux.

Add a donation for Musée Photographie Desjardins

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!