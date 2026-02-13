<span>Groupe affaires et Team Building</span>

Offered by
Price per person.
60-minute activity. Photography sessions in the studio. Exploration of different cameras and development in the darkroom.
Prix par personne. 60 minutes.
Visite guidée et interaction des expositions en cours. (exclus l'exposition permanente d'appareils photos)
Prix par personne. 90 minutes
Visite guidée et interaction sur l'histoire de la photographie de la collection permanente d'appareils photos.
Prix par personne. 45 minutes
Visite guidée des réserves du Musée. Voyez l'impressionnante quantité d'appareils et de photographies détenues par le Musée.
Prix par personne. 45 minutes
Initiation à la photographie et exploration des différents appareils.
Prix par personne. 60 minutes.
Plusieurs sujets de conférences disponibles en lien avec la photographie. Possibilité de faire l'activité dans vos locaux.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!