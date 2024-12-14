Groupe des ados du vendredi/ Friday Teen Group

Économisez sur les sessions avec flexibilité ! Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle offre de forfaits ! Dès maintenant, lorsque vous réservez 5 sessions pour l'un de nos programmes ou services, vous bénéficiez de 50 % de rabais sur la cinquième session. Et ce n'est pas tout ! Il n'est pas nécessaire de vous engager à des semaines consécutives. Ces forfaits de sessions fonctionnent comme des billets, vous permettant de décider quand les utiliser. Save on Sessions with Flexibility! We’re excited to introduce our new Bundle Deal! Starting now, when you book 5 sessions for any of our programs or services, you'll get 50% off the fifth session. What’s even better? You don’t need to commit to consecutive weeks. These session bundles are like tickets, so you have the freedom to choose when to use them.

Économisez sur les sessions avec flexibilité ! Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle offre de forfaits ! Dès maintenant, lorsque vous réservez 5 sessions pour l'un de nos programmes ou services, vous bénéficiez de 50 % de rabais sur la cinquième session. Et ce n'est pas tout ! Il n'est pas nécessaire de vous engager à des semaines consécutives. Ces forfaits de sessions fonctionnent comme des billets, vous permettant de décider quand les utiliser. Save on Sessions with Flexibility! We’re excited to introduce our new Bundle Deal! Starting now, when you book 5 sessions for any of our programs or services, you'll get 50% off the fifth session. What’s even better? You don’t need to commit to consecutive weeks. These session bundles are like tickets, so you have the freedom to choose when to use them.

seeMoreDetailsMobile