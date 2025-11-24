Gymnastes de L’Île - Winter 2026

Hosted by
About this event
Once a week, on Tuesday from 6pm to 7pm - La Samarre School
Once a week, on Saturday from 9am to 10am - La Perdriolle School
Once a week, on Tuesday from 6pm to 7:30pm - La Samarre School
Once a week, on Saturday from 10am to 11:30am - La Perdriolle School
Twice a week: on Tuesday from 6pm to 7:30pm - La Samarre School and on Saturday from 10am to 11:30am - La Perdriolle School
Twice a week, Thursday 6pm to 8pm - La Samarre School and Saturday 9am to 11am - La Perdriolle School
Ticket for a trial class
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!