les gymnastes de l'ile

les gymnastes de l'ile

Gymnastes de L’Île - Winter 2026

Beginner Floor Gymnastics - 4 to 6 years old - Tuesday (1h)
$215

Once a week, on Tuesday from 6pm to 7pm - La Samarre School

Beginner Floor Gymnastics - 4 to 6 years old - Saturday (1h)
$215

Once a week, on Saturday from 9am to 10am - La Perdriolle School

Beginner Floor Gymnastics - 4 to 6 years old - Saturday and Tuesday (2h)
$320
Twice a week, on Saturday from 9 to 10am - École la Perdriolle and Tuesdays 6 to 7pm - école la samare
Beginner and Intermediate (7 years and older) - Tuesday (1h30)
$295

Once a week, on Tuesday from 6pm to 7:30pm - La Samarre School

Beginner and Intermediate (7 years and older) - Saturday (1h30)
$295

Once a week, on Saturday from 10am to 11:30am - La Perdriolle School

Beginner and Intermediate (7 years and older) - Tuesday and Saturday (3h)
$385

Twice a week: on Tuesday from 6pm to 7:30pm - La Samarre School and on Saturday from 10am to 11:30am - La Perdriolle School

Pre-competitive (4+) (after coach evaluation) Thursday/Saturday
$415

Twice a week, Thursday 6pm to 8pm - La Samarre School and Saturday 9am to 11am - La Perdriolle School

Competitive (4h)
$415
Twice a week, Mondays 6-8pm (la Samare) and Saturdays 11am to 1pm (la Perdriolle)
Competitive - 6h (after coach evaluation)
$525
Three times per week, Mondays 6-8pm (la Samare), Saturdays 11am to 1pm (la Perdriolle) and Thursday 6-8pm (la Samare) or Sundays 12:15 to 2:15pm (Chêne-bleu)
Competitive - 8h (after coach evaluation)
$580
Four times per week, Mondays 6-8pm (la Samare), Saturdays 11am to 1pm (la Perdriolle), Thursday 6-8pm (la Samare) and Sundays 12:15 to 2:15pm (Chêne-Bleu)
Trial class
$20

Ticket for a trial class

Affiliations Recreational/Pre-competitive
$35
Affiliations for Gymnastique Quebec valid from september 1st 2025 to august 31st 2026
Affiliations competitive
$84
Affiliations for Gymnastique Quebec valid from september 1st 2025 to august 31st 2026
Affiliation Competitive (change in level)
$49
For the athletes who went from pre-competitive to competitive
Add a donation for les gymnastes de l'ile

$

