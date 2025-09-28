Halloween Dance

4471 207a St

Langley, BC V3A 5V8, Canada - Uplands Gym

Large Cheese Pizza
CA$18
Whole pizza
Large Pepperoni Pizza
CA$18
Whole pizza
Large Hawaiian Pizza
CA$18
Whole Pizza
Beef Hot Dog
CA$3.50
GF Beef Hot Dog
CA$4.50
GF Veggie Dog
CA$4.50
Veggie Dog
CA$4
Pop
CA$1
Coke, Rootbeer, Orange, Cream Soda, Grape
Bubly
CA$1
Water
CA$1
Juice Box
CA$1
Chips
CA$1
Popcorn
CA$1
Cotton Candy
CA$4
2 bags Cotton Candy
CA$6
Candy Bag
CA$2
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing