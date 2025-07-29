Harbour Reflections - Online Lot 2 - August 25 to September 5

Hosted by

Amphitheatre View item
$125

By: Alison Boyak

12 x 12 Oil Painting on Board

Beautiful day in the Neighborhood item
$50

By: John Brazelton

9 x 12 Oil Painting

Collingwood Shipyards at Sunset item
$50

By: Donna Brazelton
12 x 18 Acrylic Painting

Collingwood Terminals item
$50

By: Heather Larue

12 x 12 Oil on canvas

Elevator Reflections item
$125

By: Bonnie Fox

17 x 21 Framed Photograph

Harbour Walk View item
$125

By: Karin Modotto

14 x 11 Framed Photo on Canvas

Harbour Day item
$75

By: Brenda Woodward

9 x 12 Framed Oil Painting

Inlet item
$50

By: Pauline Jennett

6 x 8 Watercolour and Ink

Collingwood Winter Aerial item
$100

By: Eden Watt

50 x 50 Bamboo Silk Scarf

Evening at the Harbour item
$125

By: Dave Saunders

12 x 16 Framed Acrylic Painting

Terminals - July 2022 item
$125

By: Karin Modotto

16 x 20 Photo on Canvas

Terminals item
$40

By: Pauline Jennett

4 x 6 Watercolour and Ink

What If item
$50

By: Danielle Belec

12 x 12 Oil Painting

The Blue Hour item
$125

By: Judy Morrison

16 x 20 Framed Photograph

Grain Elevators - Plein air Sketche item
$80

By: Heather Smiley

12 x 16 Oil Painting

Ship - Plein air Sketch item
$50

By: Heather Smiley

9 x 12 Oil Painting

Harbour Sky - Plein air Sketch item
$50

By: Heather Smiley

8 x 10 Oil Painting

Morning Glow item
$125

By: Margaret Schmor

12 x 12 Acrylic on canvas painting

Terminals item
$50

Artist: Brenda Woodburn

8 x 10 Acrylic Painting

Moonlit Harbour item
$125

Artist: Lenore Burton

23 x 20 Framed Photograph

