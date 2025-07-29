Harbour Reflections - Online Lot 2 - August 25 to September 5

Hosted by
About this event
Starting bid
By: Alison Boyak
12 x 12 Oil Painting on Board
Starting bid
By: John Brazelton
9 x 12 Oil Painting
Starting bid
By: Donna Brazelton
12 x 18 Acrylic Painting
Starting bid
By: Heather Larue
12 x 12 Oil on canvas
Starting bid
By: Bonnie Fox
17 x 21 Framed Photograph
Starting bid
By: Karin Modotto
14 x 11 Framed Photo on Canvas
Starting bid
By: Brenda Woodward
9 x 12 Framed Oil Painting
Starting bid
By: Pauline Jennett
6 x 8 Watercolour and Ink
Starting bid
By: Eden Watt
50 x 50 Bamboo Silk Scarf
Starting bid
By: Dave Saunders
12 x 16 Framed Acrylic Painting
Starting bid
By: Karin Modotto
16 x 20 Photo on Canvas
Starting bid
By: Pauline Jennett
4 x 6 Watercolour and Ink
Starting bid
By: Danielle Belec
12 x 12 Oil Painting
Starting bid
By: Judy Morrison
16 x 20 Framed Photograph
Starting bid
By: Heather Smiley
12 x 16 Oil Painting
Starting bid
By: Heather Smiley
9 x 12 Oil Painting
Starting bid
By: Heather Smiley
8 x 10 Oil Painting
Starting bid
By: Margaret Schmor
12 x 12 Acrylic on canvas painting
Starting bid
Artist: Brenda Woodburn
8 x 10 Acrylic Painting
Starting bid
Artist: Lenore Burton
23 x 20 Framed Photograph
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!