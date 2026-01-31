Heated Rivalry Trivia at Traditions Barrie

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About this event
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Join us for our first HEATED RIVALRY TRIVIA NIGHT fundraiser! Teams of 4 are encouraged but singles are welcome! Adam from Big Dumb Face Trivia is our Trivia Master for our first Heated Rivalry Trivia night at Traditions Banquet Hall. Tickets include admission, Heated Rivalry inspired dinner and CASH BAR with HR themed cocktails. Bring cash as debit and credit cards are not accepted.
PRIZES for winning Team, SWAG Bag for first 50 tickets sold value over $100
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!