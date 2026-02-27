HERITAGE HURRICANES - Session de développement Basketball Féminin - Women's Basketball Development Sessions - JW

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Les 9 séances (4, 11, 18, 25 juin & 2, 9, 16, 23, 30 juillet) - 18h00 à 19h30
All 9 sessions (June 4, 11, 18, 25 & July 2, 9, 16, 23, 30) - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 4 juin - 18h00 à 19h30
June 4th session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 11 juin - 18h00 à 19h30
June 11th session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 18 juin - 18h00 à 19h30
June 18th session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 25 juin - 18h00 à 19h30
June 25th session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 2 juillet - 18h00 à 19h30
July 2nd session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 9 juillet - 18h00 à 19h30
July 9th session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 16 juillet - 18h00 à 19h30
July 16th session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 23 juillet - 18h00 à 19h30
July 23rd session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 30 juillet - 18h00 à 19h30
July 30th session only - 6:00pm to 7:30pm
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