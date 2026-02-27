HERITAGE HURRICANES - Session de développement Basketball Masculin - Men's Basketball Development Sessions - CB

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Les 9 séances (2, 9,16, 23, 30 juin & 7,14, 21, 28 juillet) - 18h00 à 19h30
All 9 sessions (June 2, 9, 16, 23, 30 & July 7, 14, 21, 28) - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 2 juin - 18h00 à 19h30
June 2nd session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 9 juin - 18h00 à 19h30
June 9th session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 16 juin - 18h00 à 19h30
June 16th session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 23 juin - 18h00 à 19h30
June 23rd session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 30 juin - 18h00 à 19h30
June 30th session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 7 juillet - 18h00 à 19h30
July 7th session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 14 juillet - 18h00 à 19h30
July 14th session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 21 juillet - 18h00 à 19h30
July 21st session only - 6:00pm to 7:30pm
Seulement la session du 28 juillet - 18h00 à 19h30
July 28th session only - 6:00pm to 7:30pm
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