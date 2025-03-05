eventClosed

Highwood High School Grad Class 2025's Silent Auction

Centered on Wellness - massage item
CA$60

Centered on Wellness - one hour massage Value - $120
Highwood Golf item
CA$210

Highwood Golf - Four (4) 18 hole green fees with cart on the Highwood 18. Driving range privileges also included. Value - $425
The Shop - cut and colour item
The Shop - cut and colour
CA$20

The Shop - hair cut and colour with Lex Value - $126
Furniture Villa Yeti package item
CA$20

Yeti Sidekick Dry 3L - waterproof gear case Yeti Yonder 1L water bottle Sun Bum beach flyer Traeger 9.25 oz spices (x3) prime rib rub, Chicken rub, blackened Saskatchewan Value - $180
The Shop - Moroccan Oil Flat Iron and Thermal Protection item
CA$110

Moroccan Oil Titanium Flat Iron - auto shut off, even heat distribution, heats quickly, auto heat recovery Moroccan Oil Perfect Defense Thermal Protection Value - $227
Mr Mike's (1) - $50 gift card item
CA$25

Mr Mike's (2) - $50 gift card item
CA$25

Steakhouse by My Pizza - $100 gift card item
CA$50

Eyes 360 - $400 gift voucher item
CA$200

$400 gift voucher for a one time purchase at either the High River or Okotoks location.
Lisa MacDougall Photography - grad session item
CA$175

Outdoor Grad Portrait Mini Sessions, 10-15 minutes/10 images Value $350
Amy's Aesthetics - teen skin treatment item
CA$30

Teen skin treatment Value - $65.00
Grad reserved seating (1) - front row (5 seats) item
CA$50

reserved front row seating for five for the cap and gown ceremony at George Lane Park
Grad reserved seating (2) - front row (5 seats) item
CA$50

reserved front row seating for five for the cap and gown ceremony at George Lane Park
Grad reserved seating (3) - front row (5 seats) item
CA$50

reserved front row seating for five for the cap and gown ceremony at George Lane Park
Grad reserved seating (4) - front row (5 seats) item
CA$50

reserved front row seating for five for the cap and gown ceremony at George Lane Park
Quilt (1) item
CA$20

handmade quilt, 58x51 Value $200
Quilt (2) item
CA$100

handmade quilt, 50x61 value $200
Table Runner item
CA$15

handmade quilted table runner, 37x12.5 Value - $60
All Toys 4 Trucks (1) - Wheel Alignment item
CA$70

All Toys 4 Trucks - Wheel Alignment Value - $135
All Toys 4 Trucks (2) - Wheel Alignment item
CA$70

All Toys 4 Trucks - Wheel Alignment Value - $135

