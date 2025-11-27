Hiver 2026 - Ados 13-17 ans

Hosted by
About this event
Samedi, 10h45 à midi, du 7 février au 28 mars 2026.
8 cours de 75 minutes. 180$ +tx
Cours du 7 février 2026, de 10h45 à midi.
75 minutes. 24$ + tx.
Cours du 14 février 2026, de 10h45 à midi.
75 minutes. 24$ + tx.
Cours du 21 février 2026, de 10h45 à midi.
75 minutes. 24$ + tx.
Cours du 28 février 2026, de 10h45 à midi.
75 minutes. 24$ + tx.
Cours du 7 mars 2026, de 10h45 à midi.
75 minutes. 24$ + tx.
Cours du 14 mars 2026, de 10h45 à midi.
75 minutes. 24$ + tx.
Cours du 21 mars 2026, de 10h45 à midi.
75 minutes. 24$ + tx.
Cours du 28 mars 2026, de 10h45 à midi.
75 minutes. 24$ + tx.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!