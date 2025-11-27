Corps bruyants

Hiver 2026 - Adultes

16 Rue Wellington N

Sherbrooke, QC J1H 5B7, Canada

Introduction (mercredi)
$287.44

Mercredi, 19h à 21h, du 11 février au 1er avril 2026.


8 cours de 120 minutes. 250$ +tx


12 participants.

Développement (lundi avec Rafael)
$287.44

Prérequis: avoir suivi une session de 8 cours en Introduction


Lundi, 19h à 21h, du 9 février au 30 mars 2026.


8 cours de 120 minutes. 250$ +tx


12 participants.

Développement (mardi avec Catherine)
$287.44

Prérequis: avoir suivi une session de 8 cours en Introduction


Mardi, 19h à 21h, du 10 février au 31 mars 2026.


8 cours de 120 minutes. 250$ +tx


12 participants.

