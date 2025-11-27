Corps bruyants

Hosted by

Corps bruyants

About this event

Hiver 2026 - Enfants 8-12 ans

16 Rue Wellington N

Sherbrooke, QC J1H 5B7, Canada

Session complète (8 cours)
$172.46

Samedi, 9h30 à 10h30, du 7 février au 28 mars 2026.


8 cours de 60 minutes. 150$ +tx



Cours du 7 février
$23

Cours du 7 février 2026, de 9h30 à 10h30.


60 minutes. 20$ + tx.

Cours du 14 février
$23

Cours du 14 février 2026, de 9h30 à 10h30.


60 minutes. 20$ + tx.

Cours du 21 février
$23

Cours du 21 février 2026, de 9h30 à 10h30.


60 minutes. 20$ + tx.

Cours du 28 février
$23

Cours du 28 février 2026, de 9h30 à 10h30.


60 minutes. 20$ + tx.

Cours du 7 mars
$23

Cours du 7 mars 2026, de 9h30 à 10h30.


60 minutes. 20$ + tx.

Cours du 14 mars
$23

Cours du 14 mars 2026, de 9h30 à 10h30.


60 minutes. 20$ + tx.

Cours du 21 mars
$23

Cours du 21 mars 2026, de 9h30 à 10h30.


60 minutes. 20$ + tx.

Cours du 28 mars
$23

Cours du 28 mars 2026, de 9h30 à 10h30.


60 minutes. 20$ + tx.

Add a donation for Corps bruyants

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!