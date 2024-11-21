Hosted by

Holy Trinity Academy Music Association

Holy Trinity Academy Music Association's Silent Auction

Dec 12th at Holy Trinity Academy after the concert, or by arrangement with HTAMA

Sobeys Gift Basket and $100 Gift Card
$50

Starting bid

Gather the family for some baking fun and building a gingerbread house. Donated by Okotoks Sobeys. Retail value approx $200.
Wooden Light Up Wine Box
$5

Starting bid

Looking to decorate that bottle to give to someone special then look no further. Donated by Okotoks Home Hardware. Retail value approx $32.
GoodLife Fitness Gym Bag and Work Out Coupons
$10

Starting bid

Start that New Year’s resolution earlier with the gym bag and 2 free workout coupons (exp Dec. 31, 2024). Donate by GoodLife Fitness Okotoks. Retail value approx $100.
Save On Gift Basket
$10

Starting bid

Enjoy some treats of pistachios, chocolate and fudge cookies. Donated by Save On Okotoks. Retail value approx $90.
GMC Mens Large Winter Jacket
$30

Starting bid

Looking to get the perfect gift for the man in your life. This men’s large winter jacket will keep him warm. Donated by Shaw GMC Calgary. Retail value approx $250.
Brown Sugar Bake Shop $25 Gift Certificate
$10

Starting bid

Looking for some delicious baking this Christmas then go to Brown Sugar Bake Shop. Donated by Brown Sugar Bake Shop Okotoks. Retail value approx $25.
Lux Spa & Nails Regular Pedicure
$10

Starting bid

Looking for a great stocking stuffer or just treat yourself. Donated by Lux Spa and Nails Okotoks. Retail value approx $40.
Wine Gift Basket
$40

Starting bid

Having friends and family over the holidays - 6 bottles of wine and accessories to go with it. Donated by the Wedderburn Family. Retail value approx $200.
Charcuterie Gift Basket
$30

Starting bid

A collection of jellies and spreads, with crackers and serving ware, all to be presented on a lovely charcuterie board. Donated by the Yurko family. Retail value approx $200.
John Deere replicas
$20

Starting bid

For the collector or kid in you replicas of a loader and skid steer by John Deere. Donated by Brandt Tractor. Retail value approx $125.
John Deere Prestige Collection
$20

Starting bid

Add to your collection with these John Deere models of a back hoe and loader. Donated by Brandt Tractor. Retail value approx $150.
Craft Gift Basket item
Craft Gift Basket
$10

Starting bid

Get in the creative spirit with this basket full of crafts. Donated by Hayden. Retail value approx $40.
Norwex Gift Bag
$20

Starting bid

Get in the cleaning spirit with these Norwex microfiber cleaner, microfiber clothes then take a break with Toffifee. Donated by the McKerracher Family. Retail value $75.
Spa Gift Bag
$10

Starting bid

Pamper yourself with face masks, the face shop and bath and bodywork’s candle. Retail value approx $45.
Hair Care and Straightening Iron
$30

Starting bid

Give yourself a new hairdo for Christmas with this hair straightener, and hair care products. Donated by The Benz Family. Retail value approx $150.
Italian Centre Shop Gift Basket
$30

Starting bid

Enjoy a little taste of Italy with this gift basket filled with olive oil, camembert cheese and other treats. Donated by the Scarazzati Family. Retail value approx $110
Ticket to Ride Board Game
$15

Starting bid

Good game to get the whole family around to play. Donated by The Macpherson Family. Retail value approx $60.
Family Game Night
$10

Starting bid

Who doesn’t love Lego and perplexis both to bring out your creativity and problem solving skills. Donated by The Gay Family. Retail value approx $75.
Body Care Kit
$5

Starting bid

Handmade cloths with lotion and body wash. Good stocking stuffers.Donated by the Padilla Family. Retail value approx $25.
Wake Me Up Coffee Basket
$35

Starting bid

Starbucks finest coffee beans with mugs to go for that perfect Monday morning. Donated by the Potter Family. Retail value approx $110.
Kitchen Gadget Set
$5

Starting bid

Great items to add to your kitchen an apple peeler, a spiral veggie maker, and mini Bundt pan. Donated by the Hambrook Family. Retail value approx $40.
Starbucks Gift Bag and Card
$8

Starting bid

For those busy mornings grab a coffee to go with a Starbucks $10 gift card and to go mugs. Donated by the Hammond-O’Donnell Family. Retail value approx $30.
Kitchen Faucet and Dishclothes
$40

Starting bid

To help start off those kitchen improvements for the new year. Retail value approx $230. Donated by GM Mechanical.
A Warm Winter Evening
$10

Starting bid

Stay cozy with this handmade Afghan and toque and enjoy a warm beverage with a $10 McDonalds card. Donated by the Violante Family. Retail value approx $40.
Handcrafted Sign
$15

Starting bid

Spruce up your Christmas decor with this beautiful handcrafted Noel sign. Donated by the Linton Family. Retail value approx $60.
Pampered Evening Basket
$5

Starting bid

Enjoy a quiet evening relaxing with soothing bath bombs, lotions, and loofahs.Donated by the Boyton Family. Retail value approx $25.
Learn to Crotchet and Knit Basket
$15

Starting bid

Have some free time to make some homemade gifts. This basket comes with yarn, crochet hooks, knitting needles and two books to get you started. Donated by the Geitz Family. Retail value approx $50.
Slippers - size 15/16
$5

Starting bid

Comfy cozy men’s slippers to keep the toes warm. Donated by the Owusu Family. Retail value approx $25.
The Love of a Dog wall hanging
$15

Starting bid

Handcrafted wooden wall hanging. Donated by the Miller Family. Retail value approx $40.
“Hail Mary” Red Bracelet by Amen
$15

Starting bid

Beautiful leather with magnetic clasp bracelet with the Hail Mary prayer on it. Donated by Austen Jewellers. Retail value approx $85.
“Our Father” Blue Bracelet by Amen
$15

Starting bid

The Our Father prayer written out in English on a blue leather bracelet with a magnetic clasp. Retail value $85. Donated by Austen Jewellers.
“Our Father” Gold Bracelet by Amen
$15

Starting bid

The Our Father prayer written out in English on a beautiful gold leather bracelet with a magnetic clasp. Retail value $85. Donated by Austen Jewellers.
“Our Father” Green Bracelet by Amen
$15

Starting bid

The Our Father prayer written out in English on a lovely leather bracelet with a magnetic clasp connecting it. Retail value $85. Donated by Austen Jewellers.
The Ten Commandments Black Bracelet by Amen
$15

Starting bid

The Ten Commandments written out in Latin on a black leather bracelet with a magnetic clasp connecting it. Retail value $85. Donated by Austen Jewellers.
A Dogs Treat Basket
$15

Starting bid

A basket filled treats and toys for that adorable furry member of your family. Donated by the Miller Family. Retail value $60.
X-Large Reflective Dog Harness item
X-Large Reflective Dog Harness
$10

Starting bid

Arcadia Trail high visibility dog harness in X-large. Retail value $50. Donated by Petsmart Okotoks.
Large Reflective Dog Harness
$10

Starting bid

Arcadia Trail high visibility dog harness in large. Retail value $50. Donated by Petsmart Okotoks.
Bronzed Candle Holder with Candle
$20

Starting bid

Bring warmth to your table with this beautiful candle and candle holder. Retail Value $75. Donated by Finishing Touches.
Gingerbread House Gift Basket
$30

Starting bid

Get the family together to help bake and build a gingerbread house. Retail Value $125. Donated by Krista Conrad, Pampered Chef Consultant
A Way to Unwind gift basket
$20

Starting bid

$30 Unwind Wool Shop gift card, a Christmas craft, David’s tea, and a mug to complete a relaxing night of crafting. Retail Value $75. Donated by Unwind Wool Shop Okotoks.
Toy Gift Basket
$30

Starting bid

Roll up Puzzle mat, swim googles, Pogo ball, crotchet craft kit. Retail value $80. Donated by The Sikora Family.
Cooking Gift Basket and Winners Gift Card
$40

Starting bid

$50 Winners/Home Sense gift card, dish towels, stock pot, 2 x locking tongs, bamboo tools. Retail Value $180. Donated by The Sikora Family.
10 Tree Gift Basket
$30

Starting bid

Men’s XL tank top and a Ladies XL Hoodie. Retail value $120. Donated by The Sikora Family.
Ryobi 18v 1/4” Impact Driver Kit
$25

Starting bid

For the DIY in you add this 1/4 impact driver kit. Donated by the Skanderup Family. Retail value approx $100.
Tourtiere Pie (Canadian French Meat Pie)
$12

Starting bid

Enjoy a traditional homemade tourtiere pie. Retail Value $26. Donated by Cecile’s Tourtiere’s.
Modere Gift Basket with $50 gift card
$25

Starting bid

Need a relaxing day enjoy some Modere products.Donated by Cindy Hooverstand. Retail value approx $150.
Heart and Soul Gift Certificate
$40

Starting bid

Want to have a New Year’s resolution then take up dancing. This coupon allows you two months of free dance classes limited to two calendar months up to 2 classes. Donated by Heart to Sole. Retail value $320.
Hair and Body Care Package
$15

Starting bid

This includes 1 free haircut, 1 bottle of air whip, and 3 pkgs of Eminence organic skin care. Donated by Hairapy by Nicole and Eko Styles. Retail value $65.
Calgary Flames vs Vancouver Canucks (2 Tickets)
$50

Starting bid

Enjoy a night out with 2 tickets to see the Calgary Flames. Game is on March 12, 2025 row 24 seats 1 & 2. Donated by Guns N Hoses Roofing, Exteriors & Insulation. Retail value $220.
Calgary Flames vs Buffalo Sabres (4 Tickets)
$100

Starting bid

A night watching our home team, as well as a hometown kid - Peyton Krebs. Includes 4 tickets sec 211 row 3 seats 17-20 for January 23, 2025. Donated by the Greene Family and Terravest Industries. Retail value approx $520.
Courtney’s Closet $100 Gift Certificate
$30

Starting bid

Update your wardrobe with this $100 gift certificate from Courtney’s closet in High River. Donated by Courtney’s closet in High River. Retail value $100.
Just What You Knead Massage Therapy Gift Certificate
$30

Starting bid

This gift certificate allows you a 60 minute relaxation massage. Exp March 31, 2025. Donated by Just What You Knead Massage Therapy. Retail value $100.
Mane Arts Salon $100 Gift Certificate
$30

Starting bid

This gift certificate allows $100 towards service with Lisa at Diamond Valleys full service hair salon and esthetician. Donated by Mane Arts Salon. Retail value $100.
The Social Kabob $50 Gift Certificate
$20

Starting bid

Thinking about what to have for dinner! Then look no further with this $50 gift certificate to The Social Kabob. Donated by The Social Kabob Okotoks.Retail value $50.
Virtual Golf $300 Gift Certificate
$30

Starting bid

Looking to get some golf practice this winter then do so with this $300 gift certificate for virtual golf at Wiz Golf Okotoks. Donated by Wiz Golf Okotoks. Retail value $300.
Millennium Lanes Bowling Certificate
$15

Starting bid

This certificate allows 6 people for 1 hour of bowling with shoes included. Donated by Millennium Lanes Okotoks. Retail value approx $70.
Beautiful Homemade Fabric and Denim Bag
$10

Starting bid

Look stylish with this beautiful hand sewn bag that has many uses. Donated by Sew Sustainable. Retail value $50.
Sobeys $100 Gift Card #1
$35

Starting bid

Having lots of family over and need groceries this $100 Sobeys gift card will do the trick. Donated by ReValve. Retail value $100.
Sobeys $100 Gift Card #2
$35

Starting bid

Having lots of family over and need groceries this $100 Sobeys gift card will do the trick. Donated by ReValve. Retail value $100.
Sobeys $100 Gift Card #3
$35

Starting bid

Having lots of company over and need groceries this $100 Sobeys gift card is for you. Donated by ReValve. Retail value $100.
Sobeys $100 Gift Card #4
$35

Starting bid

Having company over for the holidays this $100 Sobeys gift card will help with groceries. Donated by ReValve. Retail value $100.
Walmart $25 Gift Card
$10

Starting bid

Don’t know what to get for that hard to get person this $25 Walmart gift card will let them shop for their own. Retail value $25
The Ultimate Dining Card $15
$5

Starting bid

Can’t decide where to eat this $15 ultimate dinning card gives you a couple of restaurants to choose from. Donated by the Andruski Family. Retail value $15.
Okotoks Recreation Centre 2 for 1 passes x 4
$15

Starting bid

This includes 4- 2 for 1 passes for the Okotoks Recreation Centre. Donated by Okotoks Recreation Centre. Retail value up to $36.
Okotoks Recreation Centre 2 for 1 Passes x 3
$10

Starting bid

This includes 3- 2 for 1 passes to the Okotoks Recreation Centre. Donated by Okotoks Recreation Centre. Retail value up to $27.
Okotoks Recreation Centre 2 For 1 Passes x 3
$10

Starting bid

This includes 3- 2 for 1 passes to the Okotoks Recreation Centre. Donated by Okotoks Recreation Centre. Retail value up to $27.
Michelle Nails $50 Gift Certificate
$20

Starting bid

Pamper yourself for Christmas and get your nails done with this $50 gift certificate from Michelle Nails. Donated by Michelle Nails Okotoks. Retail value $50.
Pink Travel Gift Basket
$10

Starting bid

For the pink enthusiast this basket has everything. A pink neck pillow, pink to go cup, notebook and chapstick. Donated by the Power family. Retail value approx $120.
4 Tickets to Storybook Theatre - Any Play
$20

Starting bid

A adventurous evening out with these four tickets to see one of Storybook Theatres plays. Donated by Storybook Theatre. Retail value $160.
Pet Igloo by Petmate #1 item
Pet Igloo by Petmate #1
$25

Starting bid

Keep your furry friend dry and out of the weather with this igloo. (Delivery within Okotoks area if needed). Donated by Petsmart Okotoks. Retail Value $200
Dog Igloo by Petmate #2 item
Dog Igloo by Petmate #2
$25

Starting bid

A place for you pet to keep out of the elements and to be able to curl up, while stil keeping an eye out. Donated by Petsmart Okotoks. Retail Value $200
Portable Wet/Dry Vacuum
$20

Starting bid

DeWalt 120 V Portable 4-Gal. 5 HP Wet and Dry Vacuum with 20-ft cord. Donated by RONA Black Diamond. Retail value $100
Gnome Santa Wall Hanging
$10

Starting bid

A lovely art piece to add to your Christmas decorating. Retail value $35
Benefit Extra Glam Infused Kit item
Benefit Extra Glam Infused Kit
$15

Starting bid

Kit includes full size makeup setting spray, mascara, brow setter and blush. Donated by Shoppers Drug Mart Okotoks. Retail Value $78
Dog Treat Set
$5

Starting bid

Treats and games for the furry friend in your family. Retail Value $15.
Christmas Center Piece
$5

Starting bid

Add some festival decorations to your table with this beautiful hand crafted table piece. Retail value approx $25.
Tutoring Gift Certificate #1
$50

Starting bid

Help your kids succeed in their studies. Includes one assessment lesson and three 1 hour lessons tailored to your needs. Donated by Momentum. Retail value $275
Tutoring Gift Certificate #2
$50

Starting bid

A great way to prepare for finals! Includes one assessment lesson and three 1 hour lessons tailored to your needs. Donated by Momentum. Retail value $275
Winter Themed Table Center Piece item
Winter Themed Table Center Piece
$5

Starting bid

Beautiful handcrafted center piece to help decorate for the holidays. Retail value approx $25.
Chiropractic Care Gift Certificate
$40

Starting bid

Just the adjustment you were looking for. Valid for an initial exam and 2 adjustments. Donated by Family Legacy Chiropractic. Retail Value $250.
Family Adventure Day at Calaway
$40

Starting bid

4 One day Passes Valid for the 2025 Season, from May to Oct 2025. Donated by Calaway Park. Retail Value $230
Stay Cozy Basket
$10

Starting bid

Stay warm and cozy with these blankets, toque, teas and candle set. Retail value approx $75.
Baby Care Package
$5

Starting bid

Have a new little one then this package is for you. This set includes baby blanket, toque, dish cloths and baby booties. Donated by Violante Family. Retail value approx $50.
Gift Certificate for Lesley at Pure Envy Spa
$20

Starting bid

Enjoy some pampering with this gift certificate from Lesley at Pure Envy spa. Donated by Lesley at Pure Envy Spa. Retail value approx $99
Pisces Acupuncture Gift Certificate
$20

Starting bid

This gift certificate allows 1 person 1 acupuncture treatment. Help the body relax this winter. Exp 2025-03-31. Donated by Pisces Acupuncture Okotoks. Retail value approx $90.
Ascend Massage 90 min Gift Certificate
$20

Starting bid

Help to wind down for the holidays with a 90 min massage. Donated by Ascend Massage. Retail value approx $90.
4 Okotoks Dawgs Tickets
$20

Starting bid

Enjoy and cheer on our local baseball team with these 4 tickets you can take your family out to a ball game. Donated by Okotoks Dawgs. Retail value approx $100.
$25 Tim Hortons Gift Card #1
$10

Starting bid

This $25 Tim’s card lets you have a treat on those busy mornings. Donated by the Hogan Family. Retail value $25.
$25 Tim Hortons Gift Card #2
$10

Starting bid

Treat that special someone in your life with is Tim Hortons gift card. Donated by the Hogan Family. Retail value $25.
Cineplex $50 Gift Card #1
$15

Starting bid

Go see the latest movie on the big screen with this gift card. Donated by the Hogan Family. Retail value $50.
Cineplex $50 Gift Card #2
$15

Starting bid

Awesome stocking stuffer for the movie enthusiast. Donated by the Hogan Family. Retail value $50.
$25 Amazon Gift Card #1
$10

Starting bid

Give the gift that they can shop for themselves. Donated by The Hogan Family. Retail value $25.
$25 Amazon Gift Card #2
$10

Starting bid

Give the gift that keeps on giving with this gift card. Donated by the Hogan Family. Retail value $25.
Retro Oasis $50 Gift Card #1
$15

Starting bid

Get your Game on with this $50 gift card. Donated by Retro Oasis Okotoks. Retail value $50.
Retro Oasis $50 Gift Card #2
$15

Starting bid

Get your family and get your game on with is $50 gift card from Retro Oasis. Donated by Retro Oasis Okotoks. Retail value $50.
Cindy Lou and a Starbucks Gift Card Too
$15

Starting bid

Enjoy a cup of Joe with this $25 Starbucks gift card and the adorable Cindy Lou Who stuffie. Donated by the Mortimer Family. Retail value approx $55.
Rocky Mountain Symphony Orchestra (2 Tickets)
$25

Starting bid

Good for 2 tickets to see the orchestra at the Polaris Theatre in Balzac. Donated by the Rocky Mountain Symphony Orchestra. Retail value approx $150.
Yardbird Suite Gift Package
$15

Starting bid

This package includes 2 large t-shirts, 2 jazz cd’s that were recorded at the Yardbird and 3 keychains. This is where our Jazz bands play when they go to Jazz works. Donated by Yardbird Suite in Edmonton. Retail value approx $75.
Okotoks Cinema Gift Basket
$15

Starting bid

Enjoy a night out to the movies. This includes a night out for 2 including pop and popcorn and some treats for a movie night at home. Donated by Okotoks Cinema. Retail value approx $55.
Whiskey Party Kit
$8

Starting bid

8 different flavoured mixes, all you need to do is add the whiskey. Retail value $20.
Holy Trinity Academy School Cafe $40 Gift Certificate
$10

Starting bid

Perfect for the starving teenager in your life. This gift certificate allows you to spend $40 at HTA’s cafeteria. Donated by Out to Lunch. Retail value $40.
Headband Blast off game
$10

Starting bid

Enjoy a family game night with this headbanz game. Retail value $30.
Sweet Treats Gift Basket
$20

Starting bid

Enjoy some sweets and keep your toes cozy. Retail value $75
Safeway $50 Gift Card
$15

Starting bid

This $50 Safeway gift card allows you to get some of those extra treats for your guests. Donated by Safeway Okotoks. Retail value $50.
COBS - Bread for a Year (52 Loaves)
$50

Starting bid

A loaf of bread of your choice for each week of the year, 52 loaves in total. Donated by COBS Okotoks. Retail Value $312
Okotoks Cinemas 2 Movie Passes 2 pop, 2 popcorn
$10

Starting bid

Need some downtime during this hectic time then go on a date to the movies. Donated by Okotoks Cinemas. Retail value approx $40.
Dollarama $25 Gift Card
$15

Starting bid

Need some stocking stuffer ideas then head to Dollarama. Retail value $25.
Starbucks Gift Card
$5

Starting bid

Gift for the busy person in your life. Donated by the Hammond -O'Donnell Family. Retail value $15.

