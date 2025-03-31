Montreal Roller Derby HOME TEAM ROUND ROBIN

(FR) S’il vous est nécessaire d’avoir l’accompagnement d’une personne aidante. Sélectionner cette option pour payer votre billet et bénéficier d’un billet assistance gratuit pour la personne qui vous accompagne. Il vous sera demandé de fournir ses coordonnées avant le paiement. Aucun justificatif demandé. /// (EN) If you require to be accompanied by a caregiver or human assistant, select this option to purchase your ticket. Your caregiver will receive a free ticket. You will need to provide their name before payment. No justification required.

(FR) S’il vous est nécessaire d’avoir l’accompagnement d’une personne aidante. Sélectionner cette option pour payer votre billet et bénéficier d’un billet assistance gratuit pour la personne qui vous accompagne. Il vous sera demandé de fournir ses coordonnées avant le paiement. Aucun justificatif demandé. /// (EN) If you require to be accompanied by a caregiver or human assistant, select this option to purchase your ticket. Your caregiver will receive a free ticket. You will need to provide their name before payment. No justification required.

More details...