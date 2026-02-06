Blenheim District

Offered by

Blenheim District

About this shop

Home Town Proud Hoodie's

Adult item
Adult item
Adult item
Adult
$50

Colours- Black, Cardinal, Forest Green, Burgundy, Charcoal, Navy, Purple, Royal Blue - These are solid background with "Home Town Proud Drumbo" in White Outline

Oatmeal, Sports Grey- These are solid background with "Home Town Proud Drumbo" in Black Outline

Youth item
Youth item
Youth item
Youth
$40

50% Cotton & 50% Polyester

Colours - Heather Charcoal, Red, Navy, Burgundy, Forest Green - Solid background with "Home Town Proud Drumbo" in White Outline

Sports Grey - Solid background with "Home Town Proud Drumbo" in Black Outline

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!