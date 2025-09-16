Homegrown Harvest présente GRAVEYARD SHIFT avec Ciel, Elise Massoni, Lauren Flax, Tama Sumo & Lakuti+++

FR

Les détenteurs de billets Pre 11pm doivent être scannés par le personnel avant la limite de 23h. Si vous arrivez après, vous devrez payer la différence avec le prix du billet DOOR. Le personnel n’est pas responsable de votre arrivée après 23h – assurez-vous d’arriver au moins 15 minutes avant l’heure limite.

EN

Pre 11pm ticket holders must be scanned in by the staff before the 11pm deadline. If you arrive later, you will have to pay the difference with the DOOR ticket. Staff is not responsible for you arriving after 11pm – make sure you get there at least 15 minutes before the cut off.