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Horizon 2026 GN1 (17-18 Janvier 2026)

725 Bd Louis Fréchette

Nicolet, QC J3T 1L6, Canada

Mégacorp: ALPHA-SOLARIS 2026-01-18 item
Mégacorp: ALPHA-SOLARIS 2026-01-18
$70

Réservation pour une place dans la mégacorporation ALPHA-SOLARIS

Mégacorp: ATLAS 2026-01-18 item
Mégacorp: ATLAS 2026-01-18
$70

Réservation pour une place dans la mégacorporation ATLAS

Mégacorp: INSTA-VIE 2026-01-18 item
Mégacorp: INSTA-VIE 2026-01-18
$70

Réservation pour une place dans la mégacorporation INSTA-VIE

Mégacorp: ASCENSION 2026-01-18 item
Mégacorp: ASCENSION 2026-01-18
$70

Réservation pour une place dans la mégacorporation ASCENSION

Mégacorp: APEX 2026-01-18 item
Mégacorp: APEX 2026-01-18
$70

Réservation pour une place dans la mégacorporation APEX

Mégacorp: GOODMAN 2026-01-18 item
Mégacorp: GOODMAN 2026-01-18
$70

Réservation pour une place dans la mégacorporation GOODMAN

Mégacorp: NEPHILIM 2026-01-18 item
Mégacorp: NEPHILIM 2026-01-18
$70

Réservation pour une place dans la mégacorporation NEPHILIM

Mégacorp: KANOPI 2026-01-18 item
Mégacorp: KANOPI 2026-01-18
$70

Réservation pour une place dans la mégacorporation KANOPI

Mégacorp: CHRYSALIDE 2026-01-18 item
Mégacorp: CHRYSALIDE 2026-01-18
$70

Réservation pour une place dans la mégacorporation CHRYSALIDE

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