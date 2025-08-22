HSKMM REGISTRATION (REGISTRACIJA) 2025/2026

Hosted by
Registration fee per child (includes Membership) / Naknada za registraciju po djetetu (uključuje članarinu).
Sacrament fee per child (Grade 3 & 6) / Naknada za sakrament po djetetu (3. i 6. razred).
Tambura class fee per child / Naknada za sat tambure po djetetu.
Fees for Lunch Program per child/adult / Naknada za program ručka po djetetu/odrasloj osobi. Lunch meal for each Saturday that we have Hrvatska Skola ($5 per meal).
Fees for HSKMM membership until September 2026 / Članarina za članstvo u HSKMM-u do rujna 2026. ---Too old for Hrvatska Skola but want to be part of our community? Stay connected through Membership! Benefits include newsletter, 1 free drink Nikoline, 1 free drink Majcin Dan, member pricing for activities. **All registered children are automatically members.
Register your interest to volunteer and/or fulfill your high school volunteer program / Prijavite svoj interes za volontiranje i/ili sudjelovanje u programu volontiranja u srednjoj školi.
