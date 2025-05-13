eventClosed

Inclusion Lethbridge Association's Silent Auction

527 6 St S, Lethbridge, AB T1J 2E1, Canada

#1 Lethbridge Hurricanes
CA$60

Branded Charcuterie Board and 4 game Flex pack Tickets. Donated by Lethbridge Hurricanes. Value $120.
#2 Golf Package
CA$200

Gift Card to Paradise Canyon Golf Resort, Adidas Polo in blue, and 12 Titleist golf balls. Donated by Paradise Canyon Golf Resort, and Heather Grant. Value 400$
#3 YMCA Large Sports Basket
CA$125

1 month family pass to Cor Van Ray YMCA, Coffee mug, Sunglasses, Marker, 2 large Bike shirts, mask, and Garden gnome. Donated by YMCA, Bert and Mac's and Dianne Retzlaff. Value 250$
#4 Local Shops Gift Basket
CA$50

Bag of Inclusion Coffee, 2 mugs, Coasters, Aprons, Tea towels, and Bookmark all from local sources. Donated by Rob Miyashiro Lethbridge West MLA. Value 100$
#5 Hair Care Basket
CA$220

Prim Health and Beauty Curated Hair care package. Donated by Prim Health & Beauty LTD. Value 440$
# 6 Wide Skies Festival day 1
CA$55

2 Tickets to one night of Wide Skies festival. Donated by Geomatic Attic. Value 110$
#7 Indigenous Print Quilt
CA$500

Quilt in shades of blue, pink backing 71” x 95” (180cm x 240cm) XL full. Donated by the Lethbridge Centennial Quilters Guild. Value 1000$.
#8 Knit Blanket
CA$150

Pink and Brown Wave Knit Blanket 72” x 88” (183cm x 198cm) California King. Donated by Minnie Groten. Value 300$
#9 Italian Table Gift Card
CA$50

Gift Card - Expires August 2025. Donated by Italian Table. Value 100$
#10 1 hour massage
CA$50

1 hour massage at Health First, decorative doilies. Donated by Jillian Vanden Dungen, and Dianne Retzlaff. Value 100$
#11 Philips Electric Toothbrush
CA$85

Electric Toothbrush by Philips. Donated by Heather Grant. Value 170$
#12 Tae Kwon Do Classes
CA$135

3 month Membership, unlimited classes to Legacy Tae Kwon Do. Donated by Legacy Tae Kwon Do LTD. Value 270$
#13 Residential Bottle Pick Up
CA$48

Residential Bottle Recycling pickup for 1 year. Bi weekly, monthly or quarterly pickup. Donated by Ability Resource Association. Value 96$
#14 Commercial Bottle Pickup
CA$200

Commercial Bottle Recycling for 1 year, Bi weekly, monthly or quarterly pickup. Donated by Ability Resource Association. Value 400$.
#15 Bottle of Single Malt Scotch
CA$75

Bruichladdich Single Malt Scotch, aged 10 years (2006). Donated by Mike Durrant. Value 150$
#16 Oscillating Multi-Tool
CA$225

Milwaukee Oscillating Multi-Tool and battery pack. Donated by HVAC Doctor. Value 450$.
#17 Humidifier Install
CA$270

Gift certificate for Whole home duct mounted humidifier install. Donated by HVAC Doctor. Value 540$
#18 Cozy cafe and home
CA$60

Gift certificate to the Conscious Cafe, a bag of Deep Wellness loose leaf Tea and a decorative planter. Donated by The Conscious Cafe, and the Herbal Apothecary. Value 120$
#19 Wide Skies Festival Day 2
CA$55

2 Tickets to one night of Wide Skies festival. Donated by Geomatic Attic. Value 110$
#20 Wide Skies Festival Day 3
CA$55

2 Tickets to one night of Wide Skies festival. Donated by Geomatic Attic. Value 110$

