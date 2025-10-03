InclusiveAbility Toronto's Shop

Seniors Mug item
Seniors Mug
$17
  • Material: Ceramic
  • Color: White
  • Capacity 11oz
  • Our ceramic mugs are sublimation printed and available to suit your style.

Each mug is made with care by youth and adults with disabilities and their families, with every purchase supporting skill-building and job training opportunities.


Disability Mug item
Disability Mug
$17
  • Material: Ceramic
  • Color: White
  • Capacity 11oz
  • Our ceramic mugs are sublimation printed and available to suit your style.

Each mug is made with care by youth and adults with disabilities and their families, with every purchase supporting skill-building and job training opportunities.

Youth Mug item
Youth Mug
$17
  • Material: Ceramic
  • Color: White
  • Capacity 11oz
  • Our ceramic mugs are sublimation printed and available to suit your style.

Each mug is made with care by youth and adults with disabilities and their families, with every purchase supporting skill-building and job training opportunities.

Sunflower Mug item
Sunflower Mug
$17
  • Material: Ceramic
  • Color: White
  • Capacity 11oz
  • Our ceramic mugs are sublimation printed and available to suit your style.

Each mug is made with care by youth and adults with disabilities and their families, with every purchase supporting skill-building and job training opportunities.

Travelers Mug item
Travelers Mug
$17
  • Material: Ceramic
  • Color: White
  • Capacity 11oz
  • Our ceramic mugs are sublimation printed and available to suit your style.

Each mug is made with care by youth and adults with disabilities and their families, with every purchase supporting skill-building and job training opportunities.

Family Mug item
Family Mug
$17
  • Material: Ceramic
  • Color: White
  • Capacity 11oz
  • Our ceramic mugs are sublimation printed and available to suit your style.

Each mug is made with care by youth and adults with disabilities and their families, with every purchase supporting skill-building and job training opportunities.

Seniors Colour Mug item
Seniors Colour Mug
$20
  • Material: Ceramic
  • Color: Yellow Interior
  • Capacity 11oz
  • Our ceramic mugs are sublimation printed and available to suit your style.

Each mug is made with care by youth and adults with disabilities and their families, with every purchase supporting skill-building and job training opportunities.

Disability Colour Mug item
Disability Colour Mug
$20
  • Material: Ceramic
  • Color: Blue Interior
  • Capacity 11oz
  • Our ceramic mugs are sublimation printed and available to suit your style.

Each mug is made with care by youth and adults with disabilities and their families, with every purchase supporting skill-building and job training opportunities.

Sunflower Colour Mug item
Sunflower Colour Mug
$20
  • Material: Ceramic
  • Color: Blue interior
  • Capacity 11oz
  • Our ceramic mugs are sublimation printed and available to suit your style.

Each mug is made with care by youth and adults with disabilities and their families, with every purchase supporting skill-building and job training opportunities.

Add a donation for InclusiveAbility Toronto

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!