LEARN TO ROW - ADULT - 2025 SEASON

2801 Bd Saint-Joseph

Lachine, QC H8S 4B7, Canada

Rowing initiation Group 1 (May-June)
CA$290
1st session: Saturday May 31, 2025 8:30 a.m. - 10:30 a.m. 2nd session: Monday June 2, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 3rd session: Wednesday June 4, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 4th session: Saturday June 7, 2025 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 5th session: Monday June 9 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 6th session: Wednesday June 11, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. The Price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001
Rowing initiation Group 2 (May-June)
CA$290
1st session: Saturday May 31, 2025 11:00 a.m. - 1:00 p.m. 2nd session: Monday June 2, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 3rd session: Wednesday June 4, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 4th session: Saturday June 7, 2025 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 5th session: Monday June 9 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 6th session: Wednesday June 11, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. The Price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001
Rowing initiation Group 3 (June)
CA$290
1st session: Sunday June 1, 2025 8:00 a.m. - 10:30 a.m. 2nd session: Tuesday June 3, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 3rd session: Thursday June 5, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 4th session: Sunday June 8, 2025 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 5th session: Tuesday June 10 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 6th session: Thursday June 12, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. The Price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001
Rowing initiation Group 4 (June)
CA$290
1st session: Sunday June 1, 2025 11:00 a.m. - 13:00 p.m. 2nd session: Tuesday June 3, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 3rd session: Thursday June 5, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 4th session: Sunday June 8, 2025 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 5th session: Tuesday June 10 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 6th session: Thursday June 12, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. The Price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001
Rowing initiation Group 5 (June)
CA$290
1st session: Saturday June 14, 2025 8:30 a.m. - 10:30 a.m. 2nd session: Monday June 16, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 3rd session: Wednesday June 18, 2024 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 4th session: Friday June 20, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 5th session: Monday June 23 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 6th session: Wednesday June 25, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. The Price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001
Rowing initiation Group 6 (June)
CA$290
1st session: Saturday June 14, 2025 11:00 a.m. - 1:00 p.m. 2nd session: Monday June 16, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 3rd session: Wednesday June 18, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 4th session: Friday June 20, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 5th session: Monday June 23, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 6th session: Wednesday June 25, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. The Price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001
Rowing initiation Group 7 (June)
CA$290
1st session: Sunday June 15, 2025 8:30 a.m. - 10:30 a.m. 2nd session: Tuesday June 17, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 3rd session: Thursday June 19, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 4th session: Sunday June 22, 2025 10:00 a.m. - 12:00 a.m. 5th session: Thursday June 26 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 6th session: Sunday June 29, 2025 10:00 a.m. - 12:00 a.m. The Price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001
Rowing initiation Group 8 (June)
CA$290
1st session: Sunday June 15, 2025 11:00 a.m. - 13:00 a.m. 2nd session: Tuesday June 17, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 3rd session: Thursday June 19, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 4th session: Sunday June 22, 2025 10:00 a.m. - 12:00 a.m. 5th session: Thursday June 26 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 6th session: Sunday June 29, 2025 10:00 a.m. - 12:00 a.m. The Price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001
Rowing initiation Group 9 (June - July)
CA$290
1st session: Saturday June 28, 2025 8:30 a.m. - 10:30 a.m. 2nd session: Monday June 30, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 3rd session: Wednesday July 2, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 4th session: Saturday July 5, 2025 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 5th session: Monday July 7 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 6th session: Wednesday July 9, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. The Price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001
Rowing initiation Group 10 (June - July)
CA$290
1st session: Saturday June 28, 2025 11:00 a.m. - 13:00 a.m. 2nd session: Monday June 30, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 3rd session: Wednesday July 2, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 4th session: Saturday July 5, 2025 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 5th session: Monday July 7 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. 6th session: Wednesday July 9, 2025 6:30 p.m. - 8:30 p.m. The Price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001
Initiation rowing Group 11 (July)
CA$290
1st session: Sunday, July 6, 2025, 8:30 AM-10:30 AM. 2nd session: Tuesday, July 8, 2025, 6:30 PM-8:30 PM. 3rd session: Thursday, July 10, 2025, 6:30 PM-8:30 PM. 4th session: Tuesday, July 15, 2025, 6:30 PM-8:30 PM. 5th session: Wednesday, July 16, 2025, 6:30 PM-8:30 PM. 6th session: Thursday, July 17, 2025, 6:30 PM-8:30 PM. The price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001.
Rowing Initiation Group 12 (July)
CA$290
1st session: Sunday, July 6, 2025, 11:00-13:00. 2nd session: Tuesday, July 8, 2025, 18:30-20:30. 3rd session: Thursday, July 10, 2025, 18:30-20:30. 4th session: Tuesday, July 15, 2025, 18:30-20:30. 5th session: Wednesday, July 16, 2025, 18:30-20:30. 6th session: Thursday, July 17, 2025, 18:30-20:30. The price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001.
Rowing Initiation Group 13 (July)
CA$290
1st session: Saturday, July 19, 2025, 8:30-10:30 AM. 2nd session: Monday, July 21, 2025, 6:30-8:30 PM. 3rd session: Wednesday, July 23, 2025, 6:30-8:30 PM. 4th session: Saturday, July 26, 2025, 10:00 AM-12:00 PM. 5th session: Monday, July 28, 2025, 6:30-8:30 PM. 6th session: Wednesday, July 30, 2025, 6:30-8:30 PM. The price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001.
Rowing Initiation Group 14 (July)
CA$290
1st session: Saturday, July 19, 2025, 11:00 AM-1:00 PM. 2nd session: Monday, July 21, 2025, 6:30 PM-8:30 PM. 3rd session: Wednesday, July 23, 2025, 6:30 PM-8:30 PM. 4th session: Saturday, July 26, 2025, 10:00 AM-12:00 PM. 5th session: Monday, July 28, 2025, 6:30 PM-8:30 PM. 6th session: Wednesday, July 30, 2025, 6:30 PM-8:30 PM. The price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001.
Rowing Initiation Group 15 (July)
CA$290
1st session: Sunday, July 20, 2025, 8:30-10:30 AM. 2nd session: Tuesday, July 22, 2025, 6:30-8:30 PM. 3rd session: Thursday, July 24, 2025, 6:30-8:30 PM. 4th session: Sunday, July 27, 2025, 10:00 AM-12:00 PM. 5th session: Tuesday, July 29, 2025, 6:30-8:30 PM. 6th session: Thursday, July 31, 2025, 6:30-8:30 PM. The price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001.
Rowing Initiation Group 16 (July)
CA$290
1st session: Sunday, July 20, 2025, 11:00-13:00. 2nd session: Tuesday, July 22, 2025, 18:30-20:30. 3rd session: Thursday, July 24, 2025, 18:30-20:30. 4th session: Sunday, July 27, 2025, 10:00-12:00. 5th session: Tuesday, July 29, 2025, 18:30-20:30. 6th session: Thursday, July 31, 2025, 18:30-20:30. The price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001.
Rowing Initiation Group 17 (August)
CA$290
1st session: Saturday, August 2, 2025, 8:30 AM-10:30 AM. 2nd session: Monday, August 4, 2025, 6:00 PM-8:00 PM. 3rd session: Wednesday, August 6, 2025, 6:00 PM-8:00 PM. 4th session: Saturday, August 9, 2025, 10:00 AM-12:00 PM. 5th session: Monday, August 11, 2025, 6:00 PM-8:00 PM. 6th session: Wednesday, August 13, 2025, 6:00 PM-8:00 PM. The price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001.
Rowing Initiation Group 18 (August)
CA$290
1st session: Saturday, August 2, 2025, 11:00 AM-1:00 PM. 2nd session: Monday, August 4, 2025, 6:00 PM-8:00 PM. 3rd session: Wednesday, August 6, 2025, 6:00 PM-8:00 PM. 4th session: Saturday, August 9, 2025, 10:00 AM-12:00 PM. 5th session: Monday, August 11, 2025, 6:00 PM-8:00 PM. 6th session: Wednesday, August 13, 2025, 6:00 PM-8:00 PM. The price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001.
Initiation rowing Group 19 (August)
CA$290
1st session: Sunday, August 3, 2025, 08:30-10:30. 2nd session: Tuesday, August 5, 2025, 18:00-20:00. 3rd session: Thursday, August 7, 2025, 18:00-20:00. 4th session: Sunday, August 10, 2025, 10:00-12:00. 5th session: Tuesday, August 12, 2025, 18:00-20:00. 6th session: Thursday, August 14, 2025, 18:00-20:00. The price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001.
"Rowing Initiation Group 20 (August)"
CA$290
1st session: Sunday, August 3, 2025, 11:00-13:00. 2nd session: Tuesday, August 5, 2025, 18:00-20:00. 3rd session: Thursday, August 7, 2025, 18:00-20:00. 4th session: Sunday, August 10, 2025, 10:00-12:00. 5th session: Tuesday, August 12, 2025, 18:00-20:00. 6th session: Thursday, August 14, 2025, 18:00-20:00. The price includes GST and QST. GST 856101738RT0001, QST 120740012TQ0001.

