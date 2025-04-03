Inmigración Canadiense: Desafíos y Oportunidades para estudiantes y familias

Admisión General
Free
Enlace de acceso: https://bit.ly/42p2Ogx
Dona $5 - Apoya a ECBC
$5
Desde la Asociación de Ecuatorianos en BC, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su generosa donación. Su apoyo es fundamental para seguir impulsando nuestras iniciativas y fortaleciendo nuestra comunidad en Canadá.
Dona $10 - Apoya a ECBC
$10
Desde la Asociación de Ecuatorianos en BC, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su generosa donación. Su apoyo es fundamental para seguir impulsando nuestras iniciativas y fortaleciendo nuestra comunidad en Canadá.
Dona $15 - Apoya a ECBC
$15
Desde la Asociación de Ecuatorianos en BC, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su generosa donación. Su apoyo es fundamental para seguir impulsando nuestras iniciativas y fortaleciendo nuestra comunidad en Canadá.
Add a donation for Ecuadorian Association of British Columbia

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!