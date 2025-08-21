Inscriptions 2025-2026

Boîte de chocolat
CA$100

OBLIGATOIRE pour tous.

Le montant vous sera remboursé par la vente de vos chocolats.


1 boîte : Aqua bout’choux 5-7 ans et Rigol’eaux (8-10 ans)


2 boîtes : 11-12, 13-15 et 16-19



Aqua bout’choux 5-7 ans (2019-2020-2021)PAIEMENT COMPLET (Copy)
CA$505

(Requin, Poisson, Pieuvre, Crabe)

1h par semaine, 30 semaines 

● Début : 13 septembre 2025 

● Fin : 13 juin 2026

505 $ 


Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût  

de 18 $ sur le site Natation Artistique 

Québec avant le 1er octobre  

(https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)


Aqua bout’choux 5-7 ans (2019-2020-2021) 1ER VERSEMENT
CA$168.34

Aqua bout’choux 5-7 ans (2019-2020-2021)

(Requin, Poisson, Pieuvre, Crabe)

1h par semaine, 30 semaines 

● Début : 13 septembre 2025 

● Fin : 13 juin 2026

505 $ 


Trois paiement de 168.34 $

Les deux prochains devront être payés pour le 2025-12-05 et le 2026-03-13


Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût  

de 18 $ sur le site Natation Artistique 

Québec avant le 1er octobre  

(https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)




Rigol’eaux 8-10 ans (2016-2017-2018) PAIEMENTCOMPLET
CA$605

3h par semaine, 30 semaines 

● Début : 13 septembre 2024 

● Fin : 13 juin2025 

605 $ 


Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût  

de 64 $ sur le site Natation Artistique 

Québec avant le 1er octobre  

(https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)





Rigol’eaux 8-10 ans (2016-2017-2018) 1ER VERSEMENT
CA$201.67

3h par semaine, 30 semaines 

● Début : 13 septembre 2024 

● Fin : 13 juin2025 

605 $ 


Trois paiement de 201.67 $

Les deux prochains devront être payés pour le 2025-12-05 et le 2026-03-13


Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût  

de 64 $ sur le site Natation Artistique 

Québec avant le 1er octobre  

(https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)


11-12 PAIEMENTCOMPLET
CA$1,170

8h 25 par semaine, 30 semaines 

● Début : 13 septembre 2024 

● Fin :13 juin 2025 

1 170 $ 


Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût de 115 $ affiliation sur le site Natation Artistique Québec avant le 1er octobre (https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)


 


11-12 - 1ER VERSEMENT
CA$390

8h 25 par semaine, 30 semaines 

● Début : 13 septembre 2024 

● Fin :13 juin 2025 

1 170 $ 


Trois paiement de 390$

Les deux prochains devront être payés pour le 2025-12-05 et le 2026-03


Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût de 115 $ affiliation sur le site Natation Artistique Québec avant le 1er octobre (https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)


13-15 - PAIEMENT COMPLET
CA$1,350

10 h par semaine, 30 semaines 

● Début : 13 septembre 2024 

● Fin :13 juin 2025 

1350 $ 



Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût de 115 $ affiliation sur le site Natation Artistique Québec avant le 1er octobre (https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)




13-15 - 1ER VERSEMENT
CA$450

10 h par semaine, 30 semaines 

● Début : 13 septembre 2024 

● Fin :13 juin 2025 

1350 $ 


Trois paiement de 450$

Les deux prochains devront être payés pour le 2025-12-05 et le 2026-03-13


Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût de 115 $ affiliation sur le site Natation Artistique Québec avant le 1er octobre (https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)


16-19 - PAIEMENT COMPLET
CA$1,395

10 h par semaine, 30 semaines 

● Début : 13 septembre 2024 

● Fin :13 juin 2025 

1395 $ 


Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût de 115 $ affiliation sur le site Natation Artistique Québec avant le 1er octobre (https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)


16-19 - 1ER VERSEMENT
CA$465

10 h par semaine, 30 semaines 

● Début : 13 septembre 2024 

● Fin :13 juin 2025 

1395 $ 


Trois paiement de 465$

Les deux prochains devront être payés pour le 2025-12-05 et le 2026-03-13


Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût de 115 $ affiliation sur le site Natation Artistique Québec avant le 1er octobre (https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)


Maîtres
CA$290

2h par semaine, 30 semaines 

● Début : 17 septembre 2024 

● Fin : 13 juin 2025 

290 $

