Inscriptions 2025-2026

OBLIGATOIRE pour tous.
Le montant vous sera remboursé par la vente de vos chocolats.
1 boîte : Aqua bout’choux 5-7 ans et Rigol’eaux (8-10 ans)
2 boîtes : 11-12, 13-15 et 16-19
(Requin, Poisson, Pieuvre, Crabe) :
1h par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2025
● Fin : 13 juin 2026
● 505 $
Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût
de 18 $ sur le site Natation Artistique
Québec avant le 1er octobre
(https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)
Aqua bout’choux 5-7 ans (2019-2020-2021)
(Requin, Poisson, Pieuvre, Crabe) :
1h par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2025
● Fin : 13 juin 2026
● 505 $
Trois paiement de 168.34 $
Les deux prochains devront être payés pour le 2025-12-05 et le 2026-03-13
Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût
de 18 $ sur le site Natation Artistique
Québec avant le 1er octobre
(https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)
3h par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2024
● Fin : 13 juin2025
● 605 $
Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût
de 64 $ sur le site Natation Artistique
Québec avant le 1er octobre
(https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)
3h par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2024
● Fin : 13 juin2025
● 605 $
Trois paiement de 201.67 $
Les deux prochains devront être payés pour le 2025-12-05 et le 2026-03-13
Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût
de 64 $ sur le site Natation Artistique
Québec avant le 1er octobre
(https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)
8h 25 par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2024
● Fin :13 juin 2025
● 1 170 $
Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût de 115 $ affiliation sur le site Natation Artistique Québec avant le 1er octobre (https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)
8h 25 par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2024
● Fin :13 juin 2025
● 1 170 $
Trois paiement de 390$
Les deux prochains devront être payés pour le 2025-12-05 et le 2026-03
Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût de 115 $ affiliation sur le site Natation Artistique Québec avant le 1er octobre (https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)
10 h par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2024
● Fin :13 juin 2025
● 1350 $
Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût de 115 $ affiliation sur le site Natation Artistique Québec avant le 1er octobre (https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)
10 h par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2024
● Fin :13 juin 2025
● 1350 $
Trois paiement de 450$
Les deux prochains devront être payés pour le 2025-12-05 et le 2026-03-13
Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût de 115 $ affiliation sur le site Natation Artistique Québec avant le 1er octobre (https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)
10 h par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2024
● Fin :13 juin 2025
● 1395 $
Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût de 115 $ affiliation sur le site Natation Artistique Québec avant le 1er octobre (https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)
10 h par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2024
● Fin :13 juin 2025
● 1395 $
Trois paiement de 465$
Les deux prochains devront être payés pour le 2025-12-05 et le 2026-03-13
Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût de 115 $ affiliation sur le site Natation Artistique Québec avant le 1er octobre (https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)
2h par semaine, 30 semaines
● Début : 17 septembre 2024
● Fin : 13 juin 2025
● 290 $
common:zeffyTipDisclaimerTicketing