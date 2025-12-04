Inscriptions 2025-2026 2e versement

Offered by
Aqua bout’choux 5-7 ans (2019-2020-2021)
(Requin, Poisson, Pieuvre, Crabe) :
1h par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2025
● Fin : 13 juin 2026
● 505 $
Trois paiement de 168.34 $
Le dernier versement devra être payé pour le 2026-03-13
3h par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2024
● Fin : 13 juin2025
● 605 $
Trois paiement de 201.67 $
Le dernier versement devra être payé pour le 2026-03-13
8h 25 par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2024
● Fin :13 juin 2025
● 1 170 $
Trois paiement de 390$
Le dernier versement devra être payé pour le 2026-03-13
10 h par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2024
● Fin :13 juin 2025
● 1350 $
Trois paiement de 450$
Le dernier versement devra être payé pour le 2026-03-13
10 h par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2024
● Fin :13 juin 2025
● 1395 $
Trois paiement de 465$
Le dernier versement devra être payé pour le 2026-03-13
