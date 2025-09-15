Inscriptions 2025-2026 - Ajustement

Offered by
Boite de chocola
Inclut la boite de chocolat et la différence de 35$
(Requin, Poisson, Pieuvre, Crabe) :
1h par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2025
● Fin : 13 juin 2026
● 505 $
Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût
de 18 $ sur le site Natation Artistique
Québec avant le 1er octobre
(https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)
Inclut la boite de chocolat obligatoire et la différence du premier versement de 11.67$
Aqua bout’choux 5-7 ans (2019-2020-2021)
(Requin, Poisson, Pieuvre, Crabe) :
1h par semaine, 30 semaines
● Début : 13 septembre 2025
● Fin : 13 juin 2026
● 505 $
Trois paiement de 168.34 $
Les deux prochains devront être payés pour le 2025-12-05 et le 2026-03-13
Vous devrez affilier votre nageuse (r) au coût
de 18 $ sur le site Natation Artistique
Québec avant le 1er octobre
(https://natationartistiquequebec.ca/affiliation/)
11- 12 ans = 390$ (premier versement)
8-10 ans = 201.67 (premier versement)
