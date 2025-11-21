Nation Kin-Ball

Inscriptions d'hiver 2026

Pratique du Mardi à Charlesbourg (Kin-Ball) 15-18 ans item
Pratique du Mardi à Charlesbourg (Kin-Ball) 15-18 ans
$67

12 semaines de Kin-Ball à l'école Cap-Soleil 2 à Charlesbourg.

Du 13 janvier au 7 avril 2026 (Pas de pratique le 3 mars dû à la relâche scolaire)


Un programme structuré de 12 semaines pour les ados qui veulent bouger, jouer en équipe et vivre le vrai Kin-Ball. Les 15-18 vont jouer avec de jeunes adultes sympathiques dans un encadrement sécuritaire.

Tout le monde joue
Aucun joueur éliminé
Encadrement structuré
Ambiance dynamique et inclusive

Valeur réelle : 175 $
Offerte à 67 $ pour favoriser l’accessibilité chez les jeunes

Pratique du Lundi à St-Jean-Chrysostome (Kin-Ball) item
Pratique du Lundi à St-Jean-Chrysostome (Kin-Ball)
$175

12 semaines de Kin-Ball à l'école de la Nacelle à St-Jean-Chrysostome

Du 12 janvier au 30 mars 2026

16 ans +. Les nouveaux joueurs sont les bienvenus!


Prix : 

1 pratique le mercredi au Collège Jésus-Marie: 150$
1 pratique : 175$
2 pratiques (dont lundi à la Nacelle) : 225$    Code promo : DOUBLELUNDI
2 pratiques (dont mercredi à Jésus-Marie) : 225$  Code promo : DOUBLEJESUS
2 pratiques de votre choix : 255$   Code promo : DOUBLE
3 pratiques : 335$ Code promo : TRIPLE

3 pratiques dont à Jésus-Marie : TRIPLEJESUS

Pratique du mardi à Charny (expérimentés seulement) item
Pratique du mardi à Charny (expérimentés seulement)
$175

12 semaines de Kin-Ball à l'école St-Louis-de-Fance à Charny. Expérimentés seulement. Si nous jugeons que votre niveau ne convient pas, nous allons vous rembourser.

Du 20 janvier au 7 avril 2026

16 ans +


Pratique du Mardi à Charlesbourg (Kin-Ball) item
Pratique du Mardi à Charlesbourg (Kin-Ball)
$175

12 semaines de Kin-Ball à l'école Cap-Soleil 2 à Charlesbourg.

Du 13 janvier au 7 avril 2026 (Pas de pratique le 3 mars dû à la relâche scolaire)

Les nouveaux joueurs sont les bienvenus!


Pratique du Mercredi à Ste-Foy item
Pratique du Mercredi à Ste-Foy
$150

12 semaines de Kin-Ball au Collège Jésus-Marie de Sillery

Du 14 janvier au 8 avril 2026

(Pas de pratique le 4 mars dû à la relâche scolaire)

16 ans +. Les nouveaux joueurs sont les bienvenus!


Pratique du Mardi à Charlesbourg (Dropball) item
Pratique du Mardi à Charlesbourg (Dropball)
$175

12 semaines de Dropball à l'école Cap-Soleil 2 à Charlesbourg.

Du 13 janvier au 7 avril 2026

(Pas de pratique le 3 mars dû à la relâche scolaire)

16 ans +. Les nouveaux joueurs sont les bienvenus!


Pratique du jeudi à Limoilou item
Pratique du jeudi à Limoilou
$175

12 semaines de Dropball au Cégep de Limoilou Québec

Du 22 janvier au 9 avril 2026

16 ans +. Les nouveaux joueurs sont les bienvenus!


