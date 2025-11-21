Inscriptions d'hiver 2026

Offered by
12 semaines de Kin-Ball à l'école Cap-Soleil 2 à Charlesbourg.
Du 13 janvier au 7 avril 2026 (Pas de pratique le 3 mars dû à la relâche scolaire)
Un programme structuré de 12 semaines pour les ados qui veulent bouger, jouer en équipe et vivre le vrai Kin-Ball. Les 15-18 vont jouer avec de jeunes adultes sympathiques dans un encadrement sécuritaire.
Tout le monde joue
Aucun joueur éliminé
Encadrement structuré
Ambiance dynamique et inclusive
Valeur réelle : 175 $
Offerte à 67 $ pour favoriser l’accessibilité chez les jeunes
12 semaines de Kin-Ball à l'école de la Nacelle à St-Jean-Chrysostome
Du 12 janvier au 30 mars 2026
16 ans +. Les nouveaux joueurs sont les bienvenus!
Prix :
1 pratique le mercredi au Collège Jésus-Marie: 150$
1 pratique : 175$
2 pratiques (dont lundi à la Nacelle) : 225$ Code promo : DOUBLELUNDI
2 pratiques (dont mercredi à Jésus-Marie) : 225$ Code promo : DOUBLEJESUS
2 pratiques de votre choix : 255$ Code promo : DOUBLE
3 pratiques : 335$ Code promo : TRIPLE
3 pratiques dont à Jésus-Marie : TRIPLEJESUS
12 semaines de Kin-Ball à l'école St-Louis-de-Fance à Charny. Expérimentés seulement. Si nous jugeons que votre niveau ne convient pas, nous allons vous rembourser.
Du 20 janvier au 7 avril 2026
16 ans +
12 semaines de Kin-Ball à l'école Cap-Soleil 2 à Charlesbourg.
Du 13 janvier au 7 avril 2026 (Pas de pratique le 3 mars dû à la relâche scolaire)
Les nouveaux joueurs sont les bienvenus!
12 semaines de Kin-Ball au Collège Jésus-Marie de Sillery
Du 14 janvier au 8 avril 2026
(Pas de pratique le 4 mars dû à la relâche scolaire)
16 ans +. Les nouveaux joueurs sont les bienvenus!
12 semaines de Dropball à l'école Cap-Soleil 2 à Charlesbourg.
Du 13 janvier au 7 avril 2026
(Pas de pratique le 3 mars dû à la relâche scolaire)
16 ans +. Les nouveaux joueurs sont les bienvenus!
12 semaines de Dropball au Cégep de Limoilou Québec
Du 22 janvier au 9 avril 2026
16 ans +. Les nouveaux joueurs sont les bienvenus!
