Inverso's LIFT Festival 2026

About this event
June 3rd, 12 - 1pm
FREE Dancing with Parkinson's Workshop
Roundhouse Theatre
June 3rd, 1:30 - 2:30pm
FREE Arts + Health Panel
Roundhouse Theatre
Suggested rate $10.00
June 3rd, 3 - 4pm
Workshop with Claudia Moore
Roundhouse Room B
minimum price includes GST
June 3rd, 3 - 4pm
Workshop with Claudia Moore
Roundhouse Room B
minimum price includes GST
June 4, 12 - 1pm
Intergenerational Improvisation class with Lesley Telford
Roundhouse Dance Studio
Suggested donation $15
June 4, 2:30 - 3:45
Workshop with Raven Grenier
Roundhouse Dance Studio
June 4, 2:30 - 3:45
Workshop with Raven Grenier
Roundhouse Dance Studio
Price includes GST
June 4, 7:30 - 8:30pm
Followed by a reception
Price includes GST ($50 donation receipt included)
June 4, 7:30 - 8:30pm
Followed by a reception
Price includes GST ($25 donation receipt included)
June 4, 7:30 - 8:30pm
Followed by a reception
Price includes GST
June 4, 7:30 - 8:30pm
Followed by a reception
Price includes GST
June 4, 7:30 - 8:30pm
Followed by a reception
Price includes GST
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