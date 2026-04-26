Inverso Productions

Hosted by

Inverso Productions

About this event

Inverso's LIFT Festival 2026

181 Roundhouse Mews

Vancouver, BC V6Z 2W3, Canada

Workshop 1: Dancing with Parkinson’s | FREE, June 3rd, 12pm
Free

June 3rd, 12 - 1pm

FREE Dancing with Parkinson's Workshop

Roundhouse Theatre

Arts + Health Panel June 3rd, 1.30PM
Pay what you can

June 3rd, 1:30 - 2:30pm

FREE Arts + Health Panel

Roundhouse Theatre

Suggested rate $10.00

Workshop 2: Claudia Moore | Regular Rate June 3rd, 3pm
$21

June 3rd, 3 - 4pm

Workshop with Claudia Moore

Roundhouse Room B

minimum price includes GST

Workshop 2: Claudia Moore | Low Income June 3rd, 3pm
$15.75

June 3rd, 3 - 4pm

Workshop with Claudia Moore

Roundhouse Room B

minimum price includes GST

Workshop 3: Lesley Telford | PWYC June 4th, 12pm
Pay what you can

June 4, 12 - 1pm

Intergenerational Improvisation class with Lesley Telford

Roundhouse Dance Studio

Suggested donation $15

Workshop 4: Raven Grenier | Regular Rate, June 4, 2:30pm
$21

June 4, 2:30 - 3:45

Workshop with Raven Grenier

Roundhouse Dance Studio

Workshop 5: Raven Grenier | Low Income, June 4, 2:30pm
$15.75

June 4, 2:30 - 3:45

Workshop with Raven Grenier

Roundhouse Dance Studio

Price includes GST

LIFT Performance | Pay-it-Forward Donation, June 4th, 7.30pm
$81.50

June 4, 7:30 - 8:30pm

Followed by a reception

Price includes GST ($50 donation receipt included)

LIFT Performance | Pay-it-Forward Donation June 4th, 7.30pm
$56.50

June 4, 7:30 - 8:30pm

Followed by a reception

Price includes GST ($25 donation receipt included)

LIFT Performance | Supporter Ticket June 4th, 7.30pm
$42

June 4, 7:30 - 8:30pm

Followed by a reception

Price includes GST

LIFT Performance | General Admission Ticket June 4th, 7.30pm
$31.50

June 4, 7:30 - 8:30pm

Followed by a reception

Price includes GST

LIFT Performance | Low income/ Student Ticket June 4, 7.30pm
$21

June 4, 7:30 - 8:30pm

Followed by a reception

Price includes GST

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