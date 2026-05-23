Invest in Harmony

About the memberships
Valid until July 2, 2027
Sponsor our youngest choir! All sponsors receive recognition in each semester's program as well as complimentary tickets.
Valid until July 2, 2027
Sponsor our elementary choir! All sponsors receive recognition in each semester's program as well as complimentary tickets.
Valid until July 2, 2027
Sponsor our youth choir! All sponsors receive recognition in each semester's program as well as complimentary tickets.
Valid until July 2, 2027
Sponsor our flagship adult choir! All sponsors receive recognition in each semester's program as well as complimentary tickets.
Valid until July 2, 2027
Sponsor our flagship adult choir! All sponsors receive recognition in each semester's program as well as complimentary tickets.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!