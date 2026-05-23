Beaumont Songbirds Choirs Society

Offered by

Beaumont Songbirds Choirs Society

About the memberships

Invest in Harmony

Tiny Tweets Choir (K-Grade 2)
$1,000

Valid until July 2, 2027

Sponsor our youngest choir! All sponsors receive recognition in each semester's program as well as complimentary tickets.

Chickadees Choir (Grades 3-6)
$1,250

Valid until July 2, 2027

Sponsor our elementary choir! All sponsors receive recognition in each semester's program as well as complimentary tickets.

Sparrows Choir (Grades 7-12)
$1,500

Valid until July 2, 2027

Sponsor our youth choir! All sponsors receive recognition in each semester's program as well as complimentary tickets.

Songbirds Choir (Adults)
$1,500

Valid until July 2, 2027

Sponsor our flagship adult choir! All sponsors receive recognition in each semester's program as well as complimentary tickets.

Owls Choirs (Seniors)
$1,250

Valid until July 2, 2027

Sponsor our flagship adult choir! All sponsors receive recognition in each semester's program as well as complimentary tickets.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!