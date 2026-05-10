La Charpente des fauves

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La Charpente des fauves

About this event

j'ai l'amour et la tendance à excéder

206 Rue Christophe Colomb E

Québec, QC G1K 3S7, Canada

Contribution volontaire 5
$5

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Ce billet réserve votre place à la sortie de résidence. (+ un billet pour DANCING QUEER)

Contribution volontaire 10
$10

Sélectionnez le tarif de votre choix.


Le billet inclu une consommation au bar lors de votre visite. (+ un billet pour DANCING QUEER)

Contribution volontaire 15
$15

Sélectionnez le tarif de votre choix.

Le billet inclu une consommation au bar lors de votre visite. (+ un billet pour DANCING QUEER)

Contribution volontaire 20
$20

Sélectionnez le tarif de votre choix.


Le billet inclu une consommation au bar et un pop corn lors de votre visite. (+ un billet pour DANCING QUEER)

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