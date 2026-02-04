Jardin de Funambules - Vente de plants

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Tomate rouge légèrement côtelée
Indéterminée
Variété: Brandywine
Format: pot de 5 pouces
Tomate rouge standard
Indéterminée
Variété: Caiman
Format: pot de 5 pouces
Tomate italienne pour la sauce
Indéterminée
Variété: San marzano
Format: pot de 5 pouces
Tomate cerise rouge
Déterminée
Variété: Washington cherry
Format: pot de 5 pouces
Tomate cerise rouge
Inéterminée
Variété: Sakura
Format: pot de 5 pouces
Tomate coktail allongée jaune
Indéterminée
Variété: Blush
Format: pot de 5 pouces
Tomate cerise jaune
Déterminée
Variété: Gold nugget
Format: pot de 5 pouces
Tomate cerise jaune en forme de petite pomme!
Indéterminée
Variété: Apple yellow
Format: pot de 5 pouces
Tomate rayée rouge et rose
Indéterminée
Variété: Pink Jazz
Format: pot de 5 pouces
Tomate "noire"
Indéterminée
Variété: Marnouar
Format: pot de 5 pouces
Poivron rouge doux de type italien
Variété: Carmen
Format: pot de 5 pouces
Poivron jaune doux de type italien
Variété: Escamillo
Format: pot de 5 pouces
Poivron orange de type carré
Variété: Milena
Format: pot de 5 pouces
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