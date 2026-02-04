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Jardin de Funambules - Vente de plants

Combo Le jardinier-maraîcher (valeur de $116,75) item
Combo Le jardinier-maraîcher (valeur de $116,75)
$100
  • 3 tomates rondes
  • 2 tomates italiennes
  • 2 tomates cerises
  • 2 aubergines
  • 2 poivrons
  • 2 shishitos
  • 2 courgettes
  • 2 concombre
  • 2 courges butternut
  • 6 oignons jaunes
  • 6 salades
  • 6 kales
  • 6 Tagètes
  • 1 Romarin
0
Combo L'exploratrice (valeur de $67) item
Combo L'exploratrice (valeur de $67)
$60
  • 1 Tomate beef 
  • 1 Tomate cerise 
  • 1 poivron
  • 1 piment fort
  • 1 Shishito
  • 1 concombre
  • 1 courgette
  • 1 cerise de terre
  • 1 Melon d’eau
  • 6 salades
  • 3 bettes à carde
  • 3 kales
  • 6 pac choy
  • 6 choux-raves
  • 6 fenouils
0
Combo Ratatouille (valeur de $34,25) item
Combo Ratatouille (valeur de $34,25)
$30
  • 1 Tomate ronde
  • 1 Aubergine
  • 1 poivron
  • 1 Courgette
  • 6-pack oignons
  • 1 basilic
  • 1 thym
0
Combo salade printanière (Valeur de 23,75) item
Combo salade printanière (Valeur de 23,75)
$20
  • 6 choux-raves
  • 3 bettes a carde
  • 3 kales
  • 6 pac choys
  • 6 laitues
  • 6 fenouils
0
Combo Balcon urbain (Valeur de $17) item
Combo Balcon urbain (Valeur de $17)
$15
  • 1 Lavande
  • 1 Thym
  • 1 Origan
  • 1 romarin
0
Combo Fleurs comestibles (Valeur de $14,25) item
Combo Fleurs comestibles (Valeur de $14,25)
$12
  • 6 Centaurées
  • 6 Tagètes
  • 6 Calendules
0
Combo Bouquet (Valeur de $14,25) item
Combo Bouquet (Valeur de $14,25)
$12
  • 6 Mufliers
  • 6 Zinnias
  • 6 Gomphrenas
0
Tomate rouge - 1x item
Tomate rouge - 1x
$5.25

Tomate rouge légèrement côtelée

Indéterminée

Variété: Brandywine

Format: pot de 5 pouces

0
Tomate rouge - 1x item
Tomate rouge - 1x
$5.25

Tomate rouge standard

Indéterminée

Variété: Caiman

Format: pot de 5 pouces

0
Tomate italienne - 1x item
Tomate italienne - 1x
$5.25

Tomate italienne pour la sauce

Indéterminée

Variété: San marzano

Format: pot de 5 pouces

0
Tomate cerise rouge (Ind) - 1x item
Tomate cerise rouge (Ind) - 1x
$5.25

Tomate cerise rouge

Déterminée

Variété: Washington cherry

Format: pot de 5 pouces

0
Tomate cerise rouge (Dét) - 1x item
Tomate cerise rouge (Dét) - 1x
$5.25

Tomate cerise rouge

Inéterminée

Variété: Sakura

Format: pot de 5 pouces

0
Tomate artisan item
Tomate artisan
$5.25

Tomate coktail allongée jaune

Indéterminée

Variété: Blush

Format: pot de 5 pouces

0
Tomate cerise jaune (dét) - 1x item
Tomate cerise jaune (dét) - 1x
$5.25

Tomate cerise jaune

Déterminée

Variété: Gold nugget

Format: pot de 5 pouces

0
Tomate cerise jaune (Ind.)- 1x item
Tomate cerise jaune (Ind.)- 1x
$5.25

Tomate cerise jaune en forme de petite pomme!

Indéterminée

Variété: Apple yellow

Format: pot de 5 pouces

0
Tomate ancestrale rayée - 1x item
Tomate ancestrale rayée - 1x
$5.25

Tomate rayée rouge et rose

Indéterminée

Variété: Pink Jazz

Format: pot de 5 pouces

0
Tomate ancestrale noire - 1x item
Tomate ancestrale noire - 1x
$5.25

Tomate "noire"

Indéterminée

Variété: Marnouar

Format: pot de 5 pouces

0
Poivron rouge- 1x item
Poivron rouge- 1x
$5.25

Poivron rouge doux de type italien

Variété: Carmen

Format: pot de 5 pouces

0
Poivron jaune - 1x item
Poivron jaune - 1x
$5.25

Poivron jaune doux de type italien

Variété: Escamillo

Format: pot de 5 pouces

0
Poivron orange - 1x item
Poivron orange - 1x
$5.25

Poivron orange de type carré

Variété: Milena

Format: pot de 5 pouces

0
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