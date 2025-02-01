Village Famille Sutton

Offered by

Village Famille Sutton

About the memberships

Annual Membership 2025

Membre régulier
$25

Renews yearly on: January 1

En devenant membre régulier, vous soutenez directement la mission de notre organisme tout en intégrant une communauté dynamique et engagée. Profitez d’un accès illimité et gratuit à toutes nos activités et participez à la vie démocratique de l'organisme !



Annual Membership
$50

Renews yearly on: January 1

Membre parrainé
Free

No expiration

S'il est difficile d'assumer le cout d'une adhésion en ce moment, vous pouvez faire une demande parrainé.


Vous rejoignez notre organisme et accédez gratuitement à toutes nos activités. C’est l’occasion parfaite de découvrir notre communauté, de vous impliquer et de participer à une aventure collective inspirante.

Add a donation for Village Famille Sutton

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!