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About this event

Jeanne Sauvé Pizza Lunches 2025-2026

🍕Pizza Day Apr 10
$5
Available until Apr 6

Two-slices of Domino's pizza in your own personal pizza box for Friday, Apr 10

🍕Pizza Day Apr 10 🚫🌾Gluten-Free
$7
Available until Apr 6

Two-slices of Domino's gluten-free pizza in your own personal pizza box for Friday, Apr 10

🍕Pizza Day Apr 17
$5
Available until Apr 13

Two-slices of Domino's pizza in your own personal pizza box for Friday, Apr 17

🍕Pizza Day Apr 17 🚫🌾Gluten-Free
$7
Available until Apr 13

Two-slices of Domino's gluten-free pizza in your own personal pizza box for Friday, Apr 17

🍕Pizza Day May 1
$5
Available until Apr 27

Two-slices of Domino's pizza in your own personal pizza box for Friday, May 1

🍕Pizza Day May 1 🚫🌾Gluten-Free
$7
Available until Apr 27

Two-slices of Domino's gluten-free pizza in your own personal pizza box for Friday, May 1

🍕Pizza Day May 15
$5
Available until May 11

Two-slices of Domino's pizza in your own personal pizza box for Friday, May 15

🍕Pizza Day May 15 🚫🌾Gluten-Free
$7
Available until May 11

Two-slices of Domino's gluten-free pizza in your own personal pizza box for Friday, May 15

🍕Pizza Day June 5
$5
Available until Jun 1

Two-slices of Domino's pizza in your own personal pizza box for Friday, June 5

🍕Pizza Day June 5 🚫🌾Gluten-Free
$7
Available until May 31

Two-slices of Domino's gluten-free pizza in your own personal pizza box for Friday, June 5

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