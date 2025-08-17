Jeanne Sauvé Pizza Lunches 2025-2026

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Two-slices of Domino's pizza in your own personal pizza box for Friday, Apr 10
Two-slices of Domino's gluten-free pizza in your own personal pizza box for Friday, Apr 10
Two-slices of Domino's pizza in your own personal pizza box for Friday, Apr 17
Two-slices of Domino's gluten-free pizza in your own personal pizza box for Friday, Apr 17
Two-slices of Domino's pizza in your own personal pizza box for Friday, May 1
Two-slices of Domino's gluten-free pizza in your own personal pizza box for Friday, May 1
Two-slices of Domino's pizza in your own personal pizza box for Friday, May 15
Two-slices of Domino's gluten-free pizza in your own personal pizza box for Friday, May 15
Two-slices of Domino's pizza in your own personal pizza box for Friday, June 5
Two-slices of Domino's gluten-free pizza in your own personal pizza box for Friday, June 5
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