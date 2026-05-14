Jessy brosseau golf

Joignez-vous à nous pour une journée remplie de golf, de solidarité et de moments inoubliables au profit de Jessy Brosseau.





Votre billet inclut :

⛳ Participation au tournoi de golf (shotgun)

🍔 Souper BBQ

🎉 Accès à la soirée après le tournoi





Vous êtes un joueur seul ou votre quatuor n’est pas complet? Aucun problème! Nous allons vous jumeler avec d’autres participants afin de compléter les équipes et vous faire vivre une superbe journée.





Cette journée a pour but d’aider Jessy dans son combat contre un cancer de stade 4 et de soutenir lui et sa conjointe Pascale à travers cette épreuve extrêmement difficile.





Au-delà du golf, cette journée est une occasion de se rassembler, de partager un bon moment et surtout de faire une réelle différence pour quelqu’un qui mérite toutes les chances possibles.



