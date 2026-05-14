Jessy brosseau golf

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About this event
Joignez-vous à nous pour une journée remplie de golf, de solidarité et de moments inoubliables au profit de Jessy Brosseau.
Votre billet inclut :
⛳ Participation au tournoi de golf (shotgun)
🍔 Souper BBQ
🎉 Accès à la soirée après le tournoi
Vous êtes un joueur seul ou votre quatuor n’est pas complet? Aucun problème! Nous allons vous jumeler avec d’autres participants afin de compléter les équipes et vous faire vivre une superbe journée.
Cette journée a pour but d’aider Jessy dans son combat contre un cancer de stade 4 et de soutenir lui et sa conjointe Pascale à travers cette épreuve extrêmement difficile.
Au-delà du golf, cette journée est une occasion de se rassembler, de partager un bon moment et surtout de faire une réelle différence pour quelqu’un qui mérite toutes les chances possibles.
🏌️♂️ INSCRIPTION FOURSOME — QUATUOR COMPLET ⛳
Vous êtes déjà un groupe de 4 joueurs? Réservez votre foursome complet et venez vivre une journée de golf mémorable au profit de Jessy Brosseau.
Votre inscription inclut pour les 4 joueurs :
⛳ Participation au tournoi de golf
🍔 Souper BBQ
🎉 Accès à la soirée après le tournoi
Vous ne jouez pas au golf mais souhaitez soutenir Jessy? Venez vous joindre à nous pour le souper BBQ et la soirée bénéfice au Golf de Napierville.
Votre billet inclut :
🍽️ Souper BBQ
🎉 Accès à la soirée après le tournoi
❤️ Participation à la levée de fonds pour Jessy Brosseau
🏌️♂️ OPPORTUNITÉ COMMANDITAIRE — KIOSQUES SUR LES TROUS ⛳
Dans le cadre du Tournoi de golf bénéfice pour Jessy Brosseau, nous offrons aux entreprises la possibilité de réserver un kiosque directement sur un trou afin de promouvoir leurs services, rencontrer les joueurs et participer à une journée remplie de solidarité.
Avec 144 joueurs attendus ainsi que plusieurs invités pour le souper et la soirée, cette journée représente une belle visibilité pour les entreprises d’ici tout en soutenant une cause profondément humaine.
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