Journée Cueillette d'été

Inclut l'autocueillette (2x 1 litre de fruits ou légumes de saison), un tour de tracteur, un accès à la mini-ferme (2 portions), 4x repas Méchoui (Pain brioché, porc Méchoui, marinades de Louisette, roquette, mayo BBQ & frites maison) et limonade maison.
Inclut l'autocueillette (2x 1 litre de fruits ou légumes de saison), un tour de tracteur, un accès à la mini-ferme (2 portions), 4x repas Méchoui (Pain brioché, porc Méchoui, marinades de Louisette, roquette, mayo BBQ & frites maison) et limonade maison. 4x churros et beurre de pommes, 4x crèmes molles et 1 tarte aux fraises.
Inclut l'autocueillette (1 litre de fruits ou légumes de saison), un tour de tracteur, un accès à la mini-ferme, un repas Méchoui (Pain brioché, porc Méchoui, marinades de Louisette, roquette, mayo BBQ & frites maison), une limonade maison, un churros avec beurre de pommes et une crème glacée. ***À l'achat de 4 billets VIP ou plus, recevez une tarte aux fraises à déguster à la maison après l'activité.
Inclut un tour de tracteur, un atelier ArtoPlanto pour les enfants, un accès à la mini-ferme, un repas Méchoui (Pain brioché, porc Méchoui, marinades de Louisette, roquette, mayo BBQ & frites maison), une limonade maison, un churros avec beurre de pommes et une crème glacée. ***À l'achat de 4 billets VIP ou plus, recevez une tarte aux fraises à déguster à la maison après l'activité.
Inclut l'autocueillette (1 litre de fruits ou légumes de saison), un tour de tracteur, un accès à la mini-ferme, un repas Méchoui (Pain brioché, porc Méchoui, marinades de Louisette, roquette, mayo BBQ & frites maison) et une limonade maison.
Inclut un tour de tracteur, un accès à la mini-ferme, un repas Méchoui (Pain brioché, porc Méchoui, marinades de Louisette, roquette, mayo BBQ & frites maison) et une limonade maison.
