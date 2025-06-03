Journée Cueillette d'été

4260 Chemin Notre Dame

Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1W8, Canada

Forfait régulier (2 adultes/2 enfants)
CA$99

Inclut l'autocueillette (2x 1 litre de fruits ou légumes de saison), un tour de tracteur, un accès à la mini-ferme (2 portions), 4x repas Méchoui (Pain brioché, porc Méchoui, marinades de Louisette, roquette, mayo BBQ & frites maison) et limonade maison.

Forfait VIP (2 adultes/2 enfants)
CA$199

Inclut l'autocueillette (2x 1 litre de fruits ou légumes de saison), un tour de tracteur, un accès à la mini-ferme (2 portions), 4x repas Méchoui (Pain brioché, porc Méchoui, marinades de Louisette, roquette, mayo BBQ & frites maison) et limonade maison. 4x churros et beurre de pommes, 4x crèmes molles et 1 tarte aux fraises.

Billet VIP - Adulte
CA$60

Inclut l'autocueillette (1 litre de fruits ou légumes de saison), un tour de tracteur, un accès à la mini-ferme, un repas Méchoui (Pain brioché, porc Méchoui, marinades de Louisette, roquette, mayo BBQ & frites maison), une limonade maison, un churros avec beurre de pommes et une crème glacée. ***À l'achat de 4 billets VIP ou plus, recevez une tarte aux fraises à déguster à la maison après l'activité.

Billet VIP - Enfant
CA$40

Inclut un tour de tracteur, un atelier ArtoPlanto pour les enfants, un accès à la mini-ferme, un repas Méchoui (Pain brioché, porc Méchoui, marinades de Louisette, roquette, mayo BBQ & frites maison), une limonade maison, un churros avec beurre de pommes et une crème glacée. ***À l'achat de 4 billets VIP ou plus, recevez une tarte aux fraises à déguster à la maison après l'activité.

Billet régulier - Adulte
CA$30

Inclut l'autocueillette (1 litre de fruits ou légumes de saison), un tour de tracteur, un accès à la mini-ferme, un repas Méchoui (Pain brioché, porc Méchoui, marinades de Louisette, roquette, mayo BBQ & frites maison) et une limonade maison.

Billet régulier - Enfant
CA$20

Inclut un tour de tracteur, un accès à la mini-ferme, un repas Méchoui (Pain brioché, porc Méchoui, marinades de Louisette, roquette, mayo BBQ & frites maison) et une limonade maison.

