Journée Cueillette d'été

Inclut l'autocueillette (1 litre de fruits ou légumes de saison), un tour de tracteur, un accès à la mini-ferme, un repas Méchoui (Pain brioché, porc Méchoui, marinades de Louisette, roquette, mayo BBQ & frites maison), une limonade maison, un churros avec beurre de pommes et une crème glacée. ***À l'achat de 4 billets VIP ou plus, recevez une tarte aux fraises à déguster à la maison après l'activité.