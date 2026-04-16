Teachers' training day!

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Vie amoureuse et sexualité chez les jeunes : comprendre le cadre légal
Heure : 9h30
Durée : 1h30
Cette formation vise à outiller le personnel enseignant quant au cadre juridique entourant la vie amoureuse et sexuelle des jeunes. Elle aborde notamment les notions de consentement, d’âge légal ainsi que certaines infractions prévues au Code criminel.
Les participantes et participants seront amenés à distinguer les comportements permis de ceux pouvant entraîner des conséquences juridiques, tout en clarifiant leurs obligations en milieu scolaire, notamment en matière de signalement.
Heure : 13h30
Durée : 1h30
Cette formation porte sur les principaux enjeux juridiques liés à l’utilisation du numérique par les jeunes. Elle traite de la protection de la vie privée, du partage de renseignements personnels ainsi que de la diffusion d’images intimes, en mettant en lumière les infractions possibles, notamment en cas de partage sans consentement ou de cyberintimidation.
Elle permet également de préciser les responsabilités du personnel enseignant et de soutenir des interventions adaptées.
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