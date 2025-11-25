Journée Ski

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Seulement si tu es étudiant.es au Cégep de Saint-Jean.
*Prendre note que nous payons les taxes
Si tu n'es pas étudiant.es du Cégep de Saint-Jean.
Si tu as ta passe de Bromont et que tu es étudiant.es au Cégep de Saint-Jean.
Si tu as ta passe de Bromont, mais que tu n'es pas un étudiant.es du Cégep de Saint-Jean.
Tu veux venir faire du ski avec nous, mais tu n'as pas le matériel réserve toi aussi le bon matériel. (N'oublie pas aussi de t'acheter le billet pour la journée)
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