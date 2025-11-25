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About this event

Journée Ski

150 Rue Champlain

Bromont, QC J2L 1A2, Canada

Billet d'une journée (Étudiant)
$65

Seulement si tu es étudiant.es au Cégep de Saint-Jean.


*Prendre note que nous payons les taxes

Billet d'une journée (Non-étudiant)
$80

Si tu n'es pas étudiant.es du Cégep de Saint-Jean.

Déjà sa passe de Bromont (Étudiant)
Free

Si tu as ta passe de Bromont et que tu es étudiant.es au Cégep de Saint-Jean.

Déjà sa passe de Bromont (Non-Étudiant)
$25

Si tu as ta passe de Bromont, mais que tu n'es pas un étudiant.es du Cégep de Saint-Jean.


Location de matériel
$50

Tu veux venir faire du ski avec nous, mais tu n'as pas le matériel réserve toi aussi le bon matériel. (N'oublie pas aussi de t'acheter le billet pour la journée)

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