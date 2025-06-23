Journée vers le Bien-être || Rise to Wellness Day

Hosted by
About this event
🎟 Ce que votre billet comprend :
• Accueil avec café, thé et fruits
• Accès à tous les ateliers et activités
• Dîner santé inclus
• Ambiance bienveillante et moments pour soi
À apporter : bouteille d’eau réutilisable + vêtements confortables //
What your ticket includes:
• Welcome coffee, tea & fruit
• Access to all workshops and activities
• Healthy lunch included
• A warm, uplifting atmosphere just for you
Bring: reusable water bottle + comfy clothes
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!