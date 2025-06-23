Journée vers le Bien-être || Rise to Wellness Day

🎟 Ce que votre billet comprend :



• Accueil avec café, thé et fruits

• Accès à tous les ateliers et activités

• Dîner santé inclus

• Ambiance bienveillante et moments pour soi

À apporter : bouteille d’eau réutilisable + vêtements confortables //

What your ticket includes:

• Welcome coffee, tea & fruit

• Access to all workshops and activities

• Healthy lunch included

• A warm, uplifting atmosphere just for you



Bring: reusable water bottle + comfy clothes