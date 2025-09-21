Sri Murugan Temple of Waterloo Region & Community Center

Sri Murugan Temple of Waterloo Region & Community Center

Kavadi and Kantha Sashti Registration

Doon Pioneer Community Center

150 pioneer drive, Kitchener

Kavadi - Adult (Large)
$130

Bhaktas who wish to take Kavadi must register on or before October 19th. Please note that Kavadi's are rented and non-refundable.

Kavadi - Child (Small)
$90

Bhaktas who wish to take Kavadi must register on or before October 19th. Please note that Kavadi's are rented and non-refundable.

General admission - Adult
Free

Free admission for registered ticket holder. Limited seats.

Child - under 10
Free

Free admission. Limited seats.

Child - 10 - 18 years
Free

Free admission. Limited seats.

Archanai - 01
$21
Archanai - 02
$11
