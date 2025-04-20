Dreams & Wishes Children's Charity
Kards for Kids
Ace of diamonds
$20
Add
King of diamonds
$20
Add
Queen of diamonds
$20
Add
Jack of diamonds
$20
Add
10 of diamonds
$20
Add
9 of diamonds
$20
Add
8 of diamonds
$20
Add
7 of diamonds
$20
Add
6 of diamonds
$20
Add
5 of diamonds
$20
Add
4 of diamonds
$20
Add
3 of diamonds
$20
Add
2 of diamonds
$20
Add
Ace of clubs
$20
Add
King of clubs
$20
Add
Queen of clubs
$20
Add
Jack of clubs
$20
Add
10 of clubs
$20
Add
9 of clubs
$20
Add
8 of clubs
$20
Add
7 of clubs
$20
Add
6 of clubs
$20
Add
5 of clubs
$20
Add
4 of clubs
$20
Add
3 of clubs
$20
Add
2 of clubs
$20
Add
Ace of hearts
$20
Add
King of hearts
$20
Add
Queen of hearts
$20
Add
Jack of hearts
$20
Add
10 of hearts
$20
Add
9 of hearts
$20
Add
8 of hearts
$20
Add
7 of hearts
$20
Add
6 of hearts
$20
Add
5 of hearts
$20
Add
4 of hearts
$20
Add
3 of hearts
$20
Add
2 of hearts
$20
Add
Ace of spades
$20
Add
King of spades
$20
Add
Queen of spades
$20
Add
Jack of spades
$20
Add
10 of spades
$20
Add
9 of spades
$20
Add
8 of spades
$20
Add
7 of spades
$20
Add
6 of spades
$20
Add
5 of spades
$20
Add
4 of spades
$20
Add
3 of spades
$20
Add
2 of spades
$20
Add
Add a donation for Dreams & Wishes Children's Charity
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue