Espace Bhakti

Hosted by

Espace Bhakti

About this event

Kirtan Festival Celebration 2025!

4560 Rue Adam

Montréal, QC H1V 1V2, Canada

Phase 1
$85

ALL TICKETS ARE THE SAME. THERE IS NO DIFFERENCE BETWEEN TICKETS, EXCEPT PRICE.
TOUS LES BILLETS SONT LES MÊMES. IL N'Y A AUCUNE DIFFÉRENCE ENTRE LES BILLETS, SAUF LE PRIX

Phase 2
$90

ALL TICKETS ARE THE SAME. THERE IS NO DIFFERENCE BETWEEN TICKETS, EXCEPT PRICE.
TOUS LES BILLETS SONT LES MÊMES. IL N'Y A AUCUNE DIFFÉRENCE ENTRE LES BILLETS, SAUF LE PRIX

Phase 3
$95

ALL TICKETS ARE THE SAME. THERE IS NO DIFFERENCE BETWEEN TICKETS, EXCEPT PRICE.
TOUS LES BILLETS SONT LES MÊMES. IL N'Y A AUCUNE DIFFÉRENCE ENTRE LES BILLETS, SAUF LE PRIX

Add a donation for Espace Bhakti

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!