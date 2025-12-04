KIŞ KAMPI 2025

24–25–26 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceğimiz kış kampımız için kira (3200), ikramlar (1000) ve misafir ağırlama/ uçak biletleri (1500) olmak üzere toplam 5700 CAD tutarında bir giderimiz bulunmaktadır.

Bu yıl katılımcılar için sabit bir ücret belirlemedik. İmkânı olan kardeşlerimiz, gönüllerinden geldiği ölçüde yapacakları bağışlarla bu güzel hizmete katkıda bulunabilirler.

Bu kamp, sadece bir etkinlik değil; birlikteliğimizi, kardeşliğimizi ve uhuvvetimizi daha da pekiştirecek manevi bir buluşma olacaktır.

Yapacağınız her destek, gençlerimizin ve ailelerimizin bu anlamlı tecrübesine değer katacaktır.