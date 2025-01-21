eventClosed

Krispy Kreme Sale! (Medical/Dental Brigade Fundraising)

11405 87 Ave NW

Edmonton, AB T6G 1Z1, Canada

One Dozen - Original Glazed item
One Dozen - Original Glazed
CA$15
12 Original Glazed Krispy Kreme Donuts.
One Dozen - Assorted item
One Dozen - Assorted
CA$16
12 Assorted Krispy Kreme Donuts.
Single - Original Glazed item
Single - Original Glazed
CA$1.50
1 Original Glazed Donut.
Single - Assorted (choose on pickup day) item
Single - Assorted (choose on pickup day)
CA$2.50
1 Assorted Donut. Variety of donuts available - choose on pickup day.

