Maison Ronald McDonald de Québec

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Maison Ronald McDonald de Québec

About this event

Golf Classic 2026 Ronald McDonald House of Québec

Club de Golf Royal Québec 65

rue Bédard, Boischatel QC G0A 1H0

Green fee - Foursome
$2,400

Green fee for 4 people, including breakfast, cocktail, dinner and golf carts (2)

Loyalty Partners - 3 packages
$10,000

Foursome included | Visibility: check photography | mention by the master of ceremony | clubhouse poster display and screen logo | golf program and app logo | social media mention | word and snack in golf cart | visit and activity at Ronald McDonald House | shared sponsored hole display

Major Partners - 3 packages
$10,000

Foursome included | Visibility: mention by master of ceremonies | clubhouse screen poster and logo | golf program and app logo | social media mention | cocktail visibility | visit and activity at Ronald McDonald House | shared sponsored hole display

Meal and Beverage Sponsors - 4 packages
$5,000

Visibility: clubhouse screen poster and logo | program logo | social media mention | meal table card logo

Auction Sponsor - 1 package
$5,000

Visibility: clubhouse screen poster and logo | program logo | social media mention | auction email logo | auction website logo | clubhouse auction table logo

Cart Sponsors - 2 packages
$5,000

Visibility: signage and clubhouse screen logo | program logo | social media mention | cart logo

Green Cups Sponsor - 1 package
$3,000

Visibility: clubhouse screen logo | social media mention | green cups display

Practice Green Sponsor - 1 package
$3,000

Visibility: clubhouse screen logo | social media mention | sponsored hole logo

Driving Range Sponsor - 1 package
$3,000

Visibility: clubhouse screen logo | social media mention | sponsored hole logo

Tee Box Sponsors - 11 packages
$1,000

Visibility: golf app logo | sponsored hole logo

Hole-in-One Sponsor McDo
$500

Participating McDonald's franchisees
Visibility: Mention at Hole in One

Cocktail and dinner
$150

Ticket for 1 person for cocktail starting at 4pm

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