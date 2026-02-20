Golf Classic 2026 Ronald McDonald House of Québec

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Green fee for 4 people, including breakfast, cocktail, dinner and golf carts (2)
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Foursome included | Visibility: mention by master of ceremonies | clubhouse screen poster and logo | golf program and app logo | social media mention | cocktail visibility | visit and activity at Ronald McDonald House | shared sponsored hole display
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Participating McDonald's franchisees
Visibility: Mention at Hole in One
Ticket for 1 person for cocktail starting at 4pm
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