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POUR CONSIGNER PAR ÉCRIT :
• VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
• VOS AFFAIRES FINANCIÈRES ET LÉGALES
• VOS VOLONTÉS ET DISPOSITIONS FUNÉRAIRES
Sur une initiative de Sandra du groupe La Dernière Traversée, ce document s’adresse à toutes personnes désireuses de faciliter la tâche de leurs proches en cas d’inaptitude ou lorsque surviendra leur décès. Il vous permet de consigner par écrit les renseignements sur vos affaires personnelles, financières et légales. Le Registre Personnel est un document confidentiel; nous vous suggérons de le classer dans un endroit sûr et d’informer les personnes concernées de l’endroit où il se trouve.
La dernière section du registre concerne vos dernières volontés en termes de dispositions funéraires. La Dernière Traversée est un groupe d’entraide, de sensibilisation, d’information et de recherche dont la mission est d'aider nos familles et nos communautés à se réapproprier pleinement l'expérience de la mort, quelles que soient nos croyances. Si vous n’êtes pas familier avec les rituels funéraires alternatifs (la veille et la toilette funéraire par exemple), n’hésitez pas à communiquer avec La Dernière Traversée via notre site web (ladernieretraversee.com) et nous vous informerons sur des alternatives possibles au Québec.
Ce registre est offert pour un usage personnel uniquement. Nous vous remercions de ne pas le partager. En tant qu’association sans but lucratif, chaque achat contribue directement à soutenir notre mission de sensibilisation, d’éducation et de réappropriation de l’expérience de la mort au sein de nos communautés.
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Votre don soutient La Dernière Traversée dans sa mission de sensibilisation et d’éducation autour de la fin de vie, et dans la création d’espaces de dialogue respectueux pour les familles et les communautés.
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!