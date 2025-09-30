La Parade des citrouilles 2025

795 Av. Dunlop

Outremont, QC H2V 2W5, Canada

Inscription au tirage du prix de participation
Votre citrouille est hors compétition? Quoi qu'il en soit, elle mérite de briller une nuit de plus pour tenter remporter le prix de participation! Merci d'apporter vos citrouilles au parc Pratt le samedi 1er novembre entre 14h et 18h.

Registration for contest for children aged 0-5
Bring your pumpkins to Pratt Park on Friday, November 1st between 4pm and 6pm. You can register a daycare or daycare group.

Registration for contest for children aged 6-12
Bring your pumpkins to Pratt Park on Friday, November 1st between 4pm and 6pm

Registration for contest for teens and adults
Bring your pumpkins to Pratt Park on Friday, November 1st between 4pm and 6pm

Add a donation for Outremont en famille

